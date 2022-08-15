На польско-белорусской границе велосипеды стали чаще отправлять на углубленный досмотр 4 15.08.2022, 12:24

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Ищут контрабанду.

Польские таможенники в пунктах пропуска на белорусско-польской границе стали чаще отправлять в бокс углубленного досмотра велосипеды, сообщает портал Pogranec.by.

Ранее в бокс отправляли преимущественно автомобили, велосипеды там были редкостью. С увеличением автомобильных очередей в пунктах пропуска и росте количества трансграничных велопутешественников на углубленный досмотр велотранспорт стали отправлять чаще.

«Снимают сиденья, колеса, собственно говоря, разбирают как могут», — пишет Pogranec.by.

Ранее на польско-белорусской границе имели факты контрабанды сигарет в велосипедах.

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