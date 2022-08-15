На польско-белорусской границе велосипеды стали чаще отправлять на углубленный досмотр

На польско-белорусской границе велосипеды стали чаще отправлять на углубленный досмотр4
- 15.08.2022, 12:24
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Ищут контрабанду.
Польские таможенники в пунктах пропуска на белорусско-польской границе стали чаще отправлять в бокс углубленного досмотра велосипеды, сообщает портал Pogranec.by.
Ранее в бокс отправляли преимущественно автомобили, велосипеды там были редкостью. С увеличением автомобильных очередей в пунктах пропуска и росте количества трансграничных велопутешественников на углубленный досмотр велотранспорт стали отправлять чаще.
«Снимают сиденья, колеса, собственно говоря, разбирают как могут», — пишет Pogranec.by.
Ранее на польско-белорусской границе имели факты контрабанды сигарет в велосипедах.