Жданов о деоккупации Херсонской области: Котел сформирован 2 15.08.2022, 13:41

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Огневой мешок почти завязан.

Контрнаступление ВСУ на Херсон уже идет полным ходом, но в гибридном варианте.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале, украинские военные готовят плацдарм к полноценной атаке.

— Котел сформирован, огневой мешок практически завязан. Добили последний мост в плане его повреждения, а не разрушения. И фактически мы уже неделю ведем уничтожение этой группировки с максимальным ослаблением ее боевых возможностей.

Также он отметил, что вторую неделю российское командование не может принять решение, что делать и кто виноват.

«Поэтому, я считаю, что контрнаступление в гибридном варианте — у нас же гибридная война — уже идет», — подчеркнул Олег Жданов.

Пока россияне созреют, куда им идти, вопрос об обороне встанет огромный среди оккупантов.

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