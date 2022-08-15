Жданов о деоккупации Херсонской области: Котел сформирован

Жданов о деоккупации Херсонской области: Котел сформирован2
- 15.08.2022, 13:41
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Огневой мешок почти завязан.
Контрнаступление ВСУ на Херсон уже идет полным ходом, но в гибридном варианте.
Как рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале, украинские военные готовят плацдарм к полноценной атаке.
— Котел сформирован, огневой мешок практически завязан. Добили последний мост в плане его повреждения, а не разрушения. И фактически мы уже неделю ведем уничтожение этой группировки с максимальным ослаблением ее боевых возможностей.
Также он отметил, что вторую неделю российское командование не может принять решение, что делать и кто виноват.
«Поэтому, я считаю, что контрнаступление в гибридном варианте — у нас же гибридная война — уже идет», — подчеркнул Олег Жданов.
Пока россияне созреют, куда им идти, вопрос об обороне встанет огромный среди оккупантов.