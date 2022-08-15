На «Борисовдрев» произошел взрыв 2 15.08.2022, 17:26

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Близлежащий к предприятию квартал накрыло древесным волокном.

Поломка в системе осаждения волокна стала причиной выброса древесных отходов в Борисове, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

— Видимо, не выдержало крепление. Там параллельно стоит два циклона, на каждом по 8 таких клапанов, которые крепятся пластиковыми болтами. После срабатывания аварийного клапана мы оперативно сработали: отключили оборудование и устранили поломку. Циклон высоко расположен (где-то 30-35 метров) и выброс, который произошел, разнесло ветром по округе, — рассказал главный инженер ОАО «Борисовдрев».

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