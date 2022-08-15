Ладутько записал покаяльное видео 3 15.08.2022, 23:38

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Директор «МотоВелоЗавода» начал унижаться после критики Лукашенко.

Сегодня Лукашенко, посещая завод, сильно покритиковал его руководство и приказал заменить директора завода, 63-летнего Николая Ладутько, на кого-нибудь помоложе. Ведь Ладутько «уже не может и не хочет», поэтому «ему найти пенсионную должность, но тоже хомут на шею».

В белорусской системе обижаться на Лукашенко себе дороже, поэтому Ладутько вместо этого выступил с покаяльной речью, публично унижаясь:

«… это не критика, это отеческое слово. А отеческое слово сильнее любой критики. Отца надо слушать и наставления отца надо выполнять. Мы делали это, делаем и будем делать впредь», – говорит Ладутько в покаяльном видео.

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