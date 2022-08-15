Зеленский встретился с голливудским актером Лиевом Шрайбером 15.08.2022, 23:57

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Встреча состоялась в ОфВстреча состоялась в Офисе президента Украины. исе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с амбасадорами фандрейзинговой платформы UNITED24 – украинской звездой футбола Андреем Шевченко и американским актером, сценаристом и продюсером Лиевом Шрайбером.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Шевченко и Шрайбер приехали в Украину для подготовки новых проектов UNITED24, в частности, запуска молодежной программы, первыми участниками которой станут дети Шевченко и Шрайбера.

На встрече были обсуждены промежуточные результаты работы платформы, благодаря которой удалось собрать $170 млн.

Зеленский отметил, что речь идет не только об объеме благотворительных взносов, но и о внимании, которое послы привлекают к теме войны. По словам президента, снижение мирового внимания к происходящему в Украине, – это один из основных вызовов сейчас, потому что это сказывается и на объемах международной поддержки, и на темпах поставок вооружений, и на освещении этой темы в СМИ.

Во время встречи также были представлены первые свитшоты от дома моды Balenciaga. Это модель с украинской символикой, 100% прибыли от продаж которой будет направлена UNITED24 на направление Rebuild Ukraine (Восстановление Украины).

Гости также рассказали президенту о будущих проектах сотрудничества с мировыми брендами, о которых будет объявлено в ближайшее время.

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