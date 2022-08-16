На Керченском мосту зафиксирован рекорд трафика после серии взрывов в Крыму 13 16.08.2022, 14:06

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Россияне массово бегут с полуострова.

За минувшие сутки по Керченском мосту в обе стороны проехало 38,3 тыс. автомобилей, что является новым суточным рекордом трафика, сообщает российское государственное агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления дорог «Тамань», передает «Крым. Реалии».

«За сутки 15 августа 2022 года по мосту в обе стороны проехало 38 тыс. 297 автомобилей. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года – 37 тыс. 374 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Председатель Меджелиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя в Facebook утренние взрывы на складах боеприпасов в Джанкойском районе, отметил, что «тысячи граждан России уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив».

По данным представителя президента Украины в АРК Тамилы Ташевой, после утренних взрывов в Крыму, «люди прячутся по подвалам, на выезд из Крыма огромные очереди».

«Крым.Реалии» проверяют эту информацию.

Утром 16 августа произошли взрывы в Джанкойском районе аннексированного Крыма. Сообщалось о взрывах на складах боеприпасов, трансформаторной подстанции и повреждении железной дороги.

В Министерстве обороны России подтвердили, что на площадке с боеприпасами в Майском Джанкойского района Крыма произошло возгорание.

Российские власти заявили, что около 2000 человек эвакуированы из района села Майское в Джанкойском районе. Российский «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил о двух пострадавших в результате взрывов.

Позже стало известно о нескольких взрывах на российской авиабазе в Гвардейском под Симферополем.

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