В Украине ликвидировали «элитное» подразделение спецназа РФ: в рядах оккупантов бунты 6 16.08.2022, 15:18

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В бригаде служил полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига.

Украинские воины практически уничтожили «элитную» 14 бригаду спецназа Главного разведывательного управления РФ, остатки которой были брошены на Изюмское и Славянское направления. Грушники жалуются на полное отсутствие экипировки, исправной техники, вооружения и даже продовольствия, а также рассказывают о случаях убийств подчиненных командирами и резкий всплеск самоубийств.

Оккупантов из 14 бригады спецназа ГРУ не пускают назад в Россию, потери подразделения скрываются, а оставшийся в живых личный состав бунтует и отказывается идти на штурм. Об этом сами захватчики рассказали российским СМИ.

14 бригада спецназа ГРУ в РФ считается «элитной», именно в ней служил исполнитель покушения на российского разведчика-беглеца Григория Скрипаля, любитель «шпилей в Солсбери» полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига.

Как уверяет издание, в редакцию обратились бойцы этой бригады, которые считают, что огласка им поможет.

А оказались оккупанты-грушники в действительно незавидной ситуации.

«Всего за несколько месяцев спецоперации на Украине элитное во всех отношениях подразделение ВС РФ — 14-я бригада спецназа ГРУ — практически уничтожена. Бригада была задействована на Изюмском и Славянском направлениях, однако военное командование быстро разуверилось в ее способности выполнять боевые задачи», – пишет издание.

При этом авторы материала оккупантов оправдывают: дескать, как могут они выполнять задачи, если не обеспечены эелементарным?

«Ребята покупают военную форму и экипировку сами и за собственный счет. Бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы и прочее попадают на фронт только благодаря личной инициативе военнослужащих и сочувствующих граждан, и, опять же — за их собственный счет. Подразделение не укомплектовано исправной (не говоря о современной) техникой. Да что там техника, если командование не в состоянии организовать питание бойцов. Пайков не хватает, они крайне низкого качества, с истекшими/истекающими сроками годности. Военнослужащие голодают, воруют еду в магазинах, мародерствуют», – описывают будни «элитного» подразделения в Украине российские пропагандисты.

Судя по рассказам оккупантов, к ним командование их же бригады относится хуже, чем к скоту. Они описали случай, когда командир бригады лично отдал приказ начальнику медицинской службы добить раненного офицера, после чего «медик вернулся в Хабаровск с психическим расстройством».

При этом, жалуются оккупанты, ранения, даже тяжелые, по мнению командования бригады, не являются основанием для «отлынивания» от «выполнения долга перед родиной».

«Военные госпитали переполнены, раненых отправляют в Уссурийск и Хабаровск. После завершения лечения командование повторно отправляет военнослужащих на поле боя — даже тяжелораненых. Говорят, полковник Биланчук лично прибыл в госпиталь, где срывал капельницы с военных, требуя вернуться на боевые позиции. Скандальный инцидент получил огласку в кругах военных и с грохотом прокатился по всей стране, в том числе в Хабаровске», – сообщает издание.

При этом в госпиталях российские медики наладили настоящий «бизнес»: за треть от положенной за ранение компенсации любую травму они оформляют как «боевые», что и позволяет на эту компенсацию претендовать. Тем, кто отказывается, травмы определяют как небоевые, независимо от того, где и как были получены ранения.

Тела погибших грушников из 14 бригады домой отправляют с существенной задержкой – и далеко не все. Данные о реальных потерях скрываются, чтобы сэкономить на выплате обещанных «гробовых».

На этом фоне в бригаде с апреля и рядовой состав, и некоторые командиры пытаются сбежать с войны и отказываются продолжать воевать.

«Военнослужащие во главе с командирами повально отказываются от прохождения военной службы и участия в боевых действиях на Украине — эта проблема стала бичом не только армейских, но и спецподразделений ВС РФ. Они не хотят выполнять наступательные и штурмовые задачи из-за огромных потерь, которые местами превышают 90%. На «отказников» оказывают всяческое давление, те, в свою очередь, через матерей и жен пишут жалобы в прокуратуру», – сообщает издание.

Настоящий бум «отказников» начался с мая, когда в США был подписан закон о ленд-лизе и в Украину постепенно начало поступать западное вооружение. Да и обещания украинских спецслужб найти и наказать каждого причастного к совершению военных преступлений в Украине показались грушникам более чем убедительными.

«В мае отказ приобрел настолько массовый характер, что рапорта стали подавать целыми подразделениями во главе с командирами — никого не пугают угрозы уголовного преследования. В конце июня командир бригады перестал принимать рапорта на отказ от участия в боевых действиях и стал сжигать их. В ответ бойцы собирают компромат на командование, в частности, начали записывать разговоры на диктофон», – рассказывает издание.

От оккупантов командование скрывает планы по привлечению личного состава к выполнению боевых заданий, пытаясь таким образом избежать отказов. С июня захватчиков из 14 бригады, находящихся в Украине попросту некем менять. Поэтому командование срочно вербует новобранцев, которые после номинальной подготовки будут отправлены на войну.

«Бригаду пытаются усилить за счет военнослужащих из подразделений обеспечения, но от «тыловиков» скрывают, что их перебрасывают на передок. 27 июня из Хабаровска в район боевых действий отправили последних 130 военнослужащих, которых отобрали по заниженным критериям лишь бы поставить галочку», – пишет издание.

При этом оккупантам-спецназовцам категорически запрещено ехать в Россию под любым поводом, так командование бригады пытается пресечь дезертирство. Получается не очень хорошо.

«В частности, в июне до Хабаровска добрались четыре военнослужащих, которые дезертировали из зоны боевых действий. Бойцы сами признают, что их используют в качестве «пушечного мяса», уцелевших планируют вывести для перегруппировки и подготовки к третьему этапу наступательных действий. Из-за высокой деморализации личного состава и дезертирских настроений, командование планирует вернуть их в Украину без предоставления трехдневного «отдыха», – отметили авторы публикации.

Они констатируют: все идет к тому, что 14-я бригада спецназа ГРУ повторит судьбу 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровского края, которую обвиняют в военных преступлениях в Буче.

«На днях стало известно о практически полном уничтожении этого подразделения — военные аналитики утверждают, что командование отправило их в "мясорубку" для того, чтобы избавиться от свидетелей накануне начала трибунала в Гааге. Бойцы 14-й бригады также замечены в изнасилованиях, мародерстве, убийствах гражданских и казни военнопленных», – сказано в публикации.

Авторы статьи также констатируют, что в подразделении начало процветать злоупотребление алкоголем и наркотиками, все чаще вспыхивают драки, в том числе со смертельным исходом. Участились случаи самоубийств среди военнослужащих — как на линии фронта, так и по возвращению из Украины.

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