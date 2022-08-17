закрыть
17 августа 2022, среда, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пожар в Доме-музее I съезда РСДРП в Минске: МЧС раскрыло подробности

5
  • 17.08.2022, 9:18
  • 3,280
Пожар в Доме-музее I съезда РСДРП в Минске: МЧС раскрыло подробности

Причину возгорания еще предстоит выяснить.

В Минске вечером 16 августа произошел пожар в деревянном Доме-музее I съезда РСДРП — несколько дней назад там начался ремонт. Здание не сильно пострадало, но причину возгорания еще предстоит выяснить, сообщает МЧС.

Как рассказали спасатели, загорелся утеплитель в помещении тамбура музея. Повреждены конструкция пристройки и сам утеплитель на площади в 0,5 квадратного метра. Причина пожара устанавливается.

Накануне телеграм-канал «Спадчына» выложил фото работников МЧС и пожарных машин, задействованных в тушении возгорания. На них видно, что особенно сильных повреждений постройка не получила.

Несколько дней назад в здании музея начался ремонт — об этом писали «Минск-Новости». В ходе работ среди прочего хотят восстановить декоративные элементы конца XIX века.

Дом-музей I съезда РСДРП — один из самых старых музеев Минска: он был открыт в 1923 г. в здании, где в 1898 г. была основана Российская социал-демократическая рабочая партия. Сейчас это филиал Национального музея истории и культуры, внесенный в список историко-культурных ценностей страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип