Пожар в Доме-музее I съезда РСДРП в Минске: МЧС раскрыло подробности 5 17.08.2022, 9:18

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Причину возгорания еще предстоит выяснить.

В Минске вечером 16 августа произошел пожар в деревянном Доме-музее I съезда РСДРП — несколько дней назад там начался ремонт. Здание не сильно пострадало, но причину возгорания еще предстоит выяснить, сообщает МЧС.

Как рассказали спасатели, загорелся утеплитель в помещении тамбура музея. Повреждены конструкция пристройки и сам утеплитель на площади в 0,5 квадратного метра. Причина пожара устанавливается.

Накануне телеграм-канал «Спадчына» выложил фото работников МЧС и пожарных машин, задействованных в тушении возгорания. На них видно, что особенно сильных повреждений постройка не получила.

Несколько дней назад в здании музея начался ремонт — об этом писали «Минск-Новости». В ходе работ среди прочего хотят восстановить декоративные элементы конца XIX века.

Дом-музей I съезда РСДРП — один из самых старых музеев Минска: он был открыт в 1923 г. в здании, где в 1898 г. была основана Российская социал-демократическая рабочая партия. Сейчас это филиал Национального музея истории и культуры, внесенный в список историко-культурных ценностей страны.

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