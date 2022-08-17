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Британская разведка: Разгромлены две важнейшие базы военных аэродромов РФ в Крыму

  • 17.08.2022, 11:28
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Британская разведка: Разгромлены две важнейшие базы военных аэродромов РФ в Крыму

Что означают удары по Джанкою и Гвардейскому.

Взрывы на складе боеприпасов вблизи Джанкоя в оккупированном РФ Крыму и инцидент на авиабазе в Гвардейском в центре полуострова должны вызвать сильную обеспокоенность российских властей, считают аналитики британской разведки.

«Джанкой и Гвардейское является центром двух важнейших российских военных аэродромов в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, играющим важную роль в обеспечении российских операций на юге Украины», - указывают в Министерстве обороны Великобритании.

И хотя настоящая причина взрывов и масштаб ущерба еще не ясны, но российское командование, скорее всего, будет сильно озабочено очевидным ухудшением безопасности в Крыму, функционирующим как тыловой район для оккупации Украины.

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что удары Вооруженных сил Украины по временно оккупированному Джанкой нарушили логистику поставок оружия армии России к югу от Запорожья и в Мелитополе.

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