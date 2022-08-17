«Если в Беларуси лифты стоят серебристые, то в Казахстане – золотые!» 1 17.08.2022, 12:20

Минчанка переехала в Алматы и рассказала об уровне жизни.

В рубрике «Сколько стоит жить» на сайте citydog.io белорусы, переехавшие в другие страны, рассказывают, как им там живется и сколько примерно денег у них уходит в месяц. На этот раз журналисты расспросили минчанку о ценах в Алматы.

Ирэна с мужем переехали в Алматы чуть больше месяца назад. Говорят, что изначально для релокации было три варианта: Казахстан, Грузия и Португалия. Но с учетом того, что пара собиралась перевозить и бизнес, самой подходящей страной оказался именно русскоговорящий Казахстан.

– Первый раз мы сюда приехали в июне этого года на две недели. Этого времени мне обычно хватает, чтобы понять, смогу ли я жить в стране, – рассказывает Ирэна. – И если в Грузии, например, через какое-то время меня многое начинает раздражать (особенно когда приходится контактировать с местными чиновниками), то в Казахстане оказалось достаточно спокойно.

Легализация: до 90 дней можно находиться в стране без визы

Если ехать в Казахстан в отпуск, то до 30 дней белорусам можно находиться там без визы и регистрации. Если решите остаться на срок до 90 дней, то виза тоже не потребуется, но в течении трех дней после прибытия нужно будет зарегистрироваться в местных органах. По словам Ирэны, многие так и живут: каждые три месяца просто выезжают в другую страну, обнуляют тем самым свое пребывание и снова возвращаются – отсчет дней начинается с нуля.

– Для тех же, кто решает приехать на постоянку, нужно открыть себе ИИН – индивидуальный идентификационный номер. С ним ты, образно говоря, становишься налогоплательщиком, – говорит Ирэна. – А еще он нужен вообще везде: чтобы арендовать жилье, открыть счет в банке, да даже айкос купить! Беларуский паспорт никому не интересен – везде спрашивают ИИН.

Раньше этот номер можно было получить онлайн, но с наплывом экспатов эту функцию временно убрали. Теперь за ИИН нужно идти самому.

Жилье: аренда квартир подорожала минимум на 50%

– Алматы – очень большой и вытянутый город. Самая длинная улица здесь – 15 километров, поэтому местные, когда называют свой адрес, не говорят «улица Панфилова, 111», а обязательно называют ближайший перекресток. Например, «Я живу на Наурызбай-батыра, пересечение с Сейфуллина» – и тогда все понимают, где это находится.

Сам Алматы расположен у подножия гор, поэтому город условно разделен на верх и низ. В нижней части есть такая экологическая проблема, как смог зимой. Плюс сам район считается не очень благополучным в плане безопасности. Верхняя часть считается более чистой.

Один из престижных районов в Алматы – это «Золотой квадрат», построенный еще в советские времена. Здания там уже довольно старые, поэтому и квартиры самые разные: от убитых бабушатников до новых современных ремонтов. Правда, стоит учитывать, что, если живешь в старом жилфонде, даже если квартира у тебя хорошая, то подъезд может быть, мягко говоря, не очень. Зато в этом районе сосредоточены самые тусовочные и модные места города: бары, клубы, рестораны и т.д.

Еще один район с элитной застройкой расположен на улице Аль-Фараби, то есть выше, он считается более экологичным. Но там нет ни магазинчиков, ни лавочек со свежими овощами и фруктами. Все сделано под машину: вот ты вышел из своего элитного жилья, спустился на свой элитный паркинг, сел на свою элитную машину и уехал. А может, и не уехал – потому что часов с 16 до 20 там дикие пробки, и простоять можно немало. Иногда даже чтобы просто перейти дорогу, придется пройти километра полтора – для пешеходов там все очень плохо. Зато там самые дорогие рестораны и торговые центры.

– Мы свою квартиру арендовали на окраине «Золотого квадрата» во время первого приезда в Алматы в начале лета. После этого нам еще на полтора месяца нужно было вернуться в Беларусь, чтобы закончить дела, поэтому мы уговорили хозяев на отсрочку – то есть сделали предоплату за несколько месяцев в июне, а «отсчет» пошел только в июле. И по возвращении мы поняли, что это было верным решением, потому что за время нашего отсутствия нормальные квартиры либо закончились, либо стали стоить каких-то невероятных денег.

Если говорить про цены сейчас, то неплохую однушку с приличным ремонтом чуть ниже «Золотого квадрата» можно арендовать за 250–260$ (в других районах, понятно, можно найти и дешевле). Хорошая двушка будет стоить в среднем 500$. Квартира в новом элитном жилом комплексе – от 1000$.

Других цен мы в Казахстане не застали, потому что приехали как раз на подъеме. Но, судя по обсуждениям в разных чатах, стоимость аренды жилья на фоне всех этих событий сейчас поднялась минимум на 50%.

Ремонт: «Если в Беларуси лифты стоят серебристые, то в Казахстане – золотые!»

– Квартиры здесь чаще всего сдаются с мебелью, но это как раз тот случай, когда лучше бы сдавали без мебели – все-таки чувство прекрасного у нас и у казахов разное, – смеется Ирэна. – Если в Беларуси в последнее время довольно популярным стилем остается скандинавский, с белыми стенами и простой мебелью, то здесь любят золотые лифты, хрустальные люстры, ручки со стразами, ванны в изумрудах и все такое.

Квартиру с ремонтом «попроще», как мы любим, тоже можно найти, но их меньше, и стоить они будут дороже – видимо, местные уже поняли, какие интерьеры ценят экспаты.

Коммуналка: «Нам обходится дешевле, чем в Беларуси»

– Наш жилой комплекс считается элитным, но за обслуживание мы платим всего 20$. В эту сумму входит охрана, консьерж, обслуживание лифтов, уборка территории, вывоз мусора и все такое.

Стоимость самих коммунальных платежей зависит от класса жилья и времени года – зимой, как и везде, оплата выше из-за отопления. В среднем в новом жилом комплексе коммуналка за однокомнатную квартиру будет 60–90$; в старых домах 35–55$ включая интернет и телекоммуникационные расходы.

Для примера: куб воды здесь стоит 10–15 центов. Мобильный безлимитный интернет – 16$, 20 ГБ в месяц – 7$.

Транспорт: бензин – 45 центов за литр, шеринг самокатов – 0,8 цента в минуту

– В Алматы есть и метро, и наземный общественный транспорт, но я чаще всего пользуюсь шерингом самокатов – потому что это пока первая страна, где это стоит вменяемых денег. Здесь даже доставщики еды берут их в аренду, что уже говорит о многом. А еще можно купить абонемент для «бесплатных» стартов – он окупается примерно за 8 поездок.

Например, поездка в 15 минут мне обошлась в 1,3$ (примерно по 0,8 цента за минуту). Такси, кстати, тоже дешевле, чем в Беларуси. А литр 95-го бензина здесь стоит 45 центов.

Услуги: цены можно найти на любой кошелек

– Если рассматривать сферу услуг в целом, то я бы сказала, что в Казахстане процентов на 10–15 дешевле, чем в Беларуси. Клининг двухкомнатной квартиры, например, – около 22$ (в Минске за такое качество берут 30–35$).

Маникюр и педикюр в хорошем салоне – 30$, скраб для ног – 5$. Прием у врача в платном медцентре, где мне докторка подробно все объясняла 1,5 часа, стоил 22$.

Что касается спорта и развлечений, то в Казахстане можно найти на любой кошелек. Есть и дешевле, чем в Минске, есть и дороже. Например, можно купить абонемент в тренажерный зал за 20$ за месяц, а можно взять годовую клубную карту в элитный спорткомплекс за 1000$, где будет и тренажерка, и групповые занятия, и хороший бассейн, и сауны, и джакузи. Получается, что такая карта дается на 14 месяцев (12 месяцев года + 2 месяца разрешенной «заморозки»), поэтому один месяц обходится в 71$ – и у тебя безлимитное посещение вообще всего.

В то же время в Алматы есть старый спорткомплекс с 50-метровым открытым бассейном, где день пребывания стоит 60$. Абонемент на 12 полуторачасовых посещений в месяц (там же) – 120$, а годовой – 600$. Мы этого ценообразования вообще не поняли.

Продукты: белорусские товары здесь считаются элитными

– От чего меня здесь просто прет, это уличные торговые лавки со свежими овощами и фруктами. Наберешь вечно три пакета всего, а заплатишь 5$. Самый дорогой счет у меня был 6$ – и то потому, что я взяла авокадо.

Алкоголь, на удивление, здесь тоже гораздо дешевле, чем в Беларуси (в Казахстане дешевле акциза). У нас возле дома есть какой-то алкогольный дискаунтер, так мы видим, как в четверг-пятницу люди приезжают и закупаются целыми тележками перед выходными.

Если говорить о конкретных ценах, то бутылка вина в среднем стоит 5-6$, пиво известного бренда – 1,5$. Килограмм сыра или говядины – 4-5$, литр молока – 70 центов, 10 килограммов арбуза – 3$. Килограмм курицы – 3$, индейка из-за меньшего спроса – 6$.

А вот цены на рыбу и всякие морские деликатесы высокие. Например, килограмм средних креветок, выращенных на местной ферме недалеко от города, – 20$. Самая дешевая устрица – 2,1$ за штуку, килограмм мидий – 7–9$. Филе форели – 40$ за килограмм, семги – почти 20$.

А еще здесь много магазинов с белорусскими продуктами. Причем в них немало брендов, которые работают, видимо, только на экспорт: в Минске я таких не видела. Стоит это все в два раза дороже, чем в Беларуси, и процентов на 20–30 дороже, чем местные продукты.

Ну и стоит сказать, что Казахстан – просто рай для девочек, потому что здесь продается очень много корейской косметики: маски, скрабы, улиточные кремы и вот это вот все. Помню, набрала два пакета всего, а заплатила только 25$.

Кафе и рестораны: за обслуживание дополнительно прибавляется 10–20% к чеку

– Казахская кухня сама по себе не очень разнообразная. Более интересная и достаточно распространенная здесь – узбекская. Помню, как-то ехали в такси, и водитель-казах сказал: «Да-да, узбекская кухня очень вкусная. Раньше мы узбеков убивали за еду, а теперь нам приходится за нее платить», – и так вздохнул, как будто и правда об этом сожалеет.

Хватает здесь и вкусных турецких столовых формата «Лидо». Хорошо пообедать там можно за 2–4$. Одновременно с этим можно пойти в хороший ресторан и заплатить 100$ – как и услуги, еда в Казахстане тоже на любой бюджет.

– Интересно, что при наличии большого количества алкогольных магазинов и большого выбора спиртных напитков во многих заведениях в Алматы не продают алкоголь – даже в очень дорогих. И все равно в них полная запись и надо бронировать столик заранее.

Думаю, это связано с тем, что страна все-таки мусульманская, и большая часть населения не пьет.

А еще во всех заведениях обслуживание не включено в стоимость блюд, поэтому к конечному счету добавляют от 10 до 20% – и это не чаевые персоналу, а как обязательный дополнительный платеж. Чаевые нужно оставлять еще дополнительно.

– Кофеен в Алматы много, и уровень здесь довольно хороший. А такого количества альтернативного молока, мне кажется, я еще нигде не видела.

Цены примерно такие: молотый кофе из автомата (тут таких много) – меньше 1$, капучино в средней кофейне – примерно 1,2$, флэт-уайт – 2$.

Уровень жизни: в Казахстане сильное разделение на богатых и бедных

– Уровень зарплат в Алматы я пока не изучала, но, например, видела объявление, где кассиршам с графиком работы 2 через 2 предлагали 250$ в месяц – это, конечно, очень мало.

При этом в Казахстане есть спрос на все люксовое и элитное: дорогие машины, известные бренды и т.д. В кафе, например, видели семью, где и родители в дорогой одежде, и ребенок до годика в комбинезончике Dior, из которого он вырастет через неделю.

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