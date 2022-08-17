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В СНБО рассказали, что Россия скрывает о взрывах в Крыму

  • 17.08.2022, 12:44
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В СНБО рассказали, что Россия скрывает о взрывах в Крыму

Опровергнуты версии кремлевской пропаганды.

Российские версии взрывов в Крыму является медийным прикрытием небоеспособности подразделений ВС РФ на полуострове.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

ЦПД отмечает, что после серии взрывов в оккупированном Крыму роспропаганда озвучила несколько «наиболее правдоподобных» версий причин взрывов.

Так, версия взрывов в Новофедоровке – нарушение правил пожарной безопасности. По данным МО РФ, на аэродроме «Саки» сдетонировали авиационные боеприпасы, однако взрывы не повредили авиатехнику. В то же время никакие доказательства не указывают на умышленный подрыв боеприпасов.

В Азовском версия взрывов – диверсия. В МО РФ заявили, что в результате диверсии поврежден военный склад вблизи г. Джанкой, повреждены ЛЭП, электростанция, железная дорога и жилые дома.

По Гвардейскому россияне заявили, что «взрывов не было», а «хлопки» никакого отношения к военной авиабазы не имеют, пострадавших нет.

«Абсурдность версий относительно взрывов в Крыму, выдвинутых роспропагандистами, является ничем иным, как медийным прикрытием почти полной небоеспособности подразделений ВС РФ, которые дислоцируются в Крыму», – заявили в ЦПД.

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