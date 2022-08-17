Житель Барановичского района хотел украсть коня, но животному это не понравилось 1 17.08.2022, 13:32

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иллюстрационное фото

Цена похищенного жеребца — около 1300 рублей.

В милицию Ляховичей обратилась 46-летняя работница молочно-товарной фермы. Она рассказала, что кто-то похитил с пастбища жеребца стоимостью около 1300 рублей, пишет intex-press.by.

Примерно в это же время в скорую помощь поступил звонок от местного жителя, который рассказал, что к нему домой пришел мужчина и попросил о помощи. Врачи доставили пострадавшего в больницу. Милиционеры выяснили, что именно этот мужчина и причастен к краже животного, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Как оказалось, 58-летний житель Барановичского района увел жеребенка с пастбища, попытался сесть на него, но животное сбросило мужчину на землю. После падения конь ударил его еще и копытами.

Мужчина получил серьезные травмы, после чего смог дойти до ближайшего дома и попросить о помощи.

Возбуждено уголовное дело.

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