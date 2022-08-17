Сколько белорусских студентов учатся в польских вузах 17.08.2022, 18:03

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Университет в Жешуве

Фото: Uniwersytet Rzeszowski

Статистика за прошедший год.

В Польше в прошедшем учебном году обучались более 11 тысяч студентов из Беларуси. Об этом сообщает prawo.pl со ссылкой на данные Центра обработки информации Национального исследовательского института Польши.

Граждане Беларуси оказались по количеству среди всех иностранных студентов Польши на второй строке. Всего в польских высших школах учатся 86 тысяч иностранцев, из них 42% — это украинцы: их 36 тысяч человек. Белорусов — 11 076 студентов.

Следом идут студенты из Индии, Турции, Зимбабве, Узбекистана, Нигерии, но их в разы меньше — так, индийцев в Польше в прошедшем учебном году училось только 2448. Российские студенты оказались на 10-й строке, их было 1665 человек.

При этом в магистратуре белорусы остаются реже украинцев. Высшее образование второй ступени в 2021/2022 году получали 1,5 тыс. белорусских студентов и 6,7 тыс. украинских.

Если сравнивать по годам, то общее количество белорусских студентов в Польше не переставало расти с 2012-го года: 2344 человек (в 2012 году), 3220 (в 2013 году), 3955 (в 2014 году), 4555 (в 2015 году), 5023 (в 2016 году), 5980 (в 2017 году), 7485 (в 2018 году), 9700 (в 2020).

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