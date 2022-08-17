Зеленский: В Крыму российские оккупанты исчезнут, как роса на солнце 17.08.2022, 22:24

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Владимир Зеленский

Все оккупированные украинские земли будут освобождены.

Главной темой в очередном видеообращении украинского президента Владимира Зеленского была ситуация с Запорожской АЭС, которая остается под контролем российских оккупантов. Россияне должны уйти с АЭС без никаких условий вместе со своей военной техникой. Зеленский напомнил, что идет работа над направлением на станцию миссии МАГАТЭ.

Президент Украины вновь заявил, что все оккупированные украинские земли будут освобождены.

«Украинские воины будут шаг за шагом уничтожать потенциал оккупантов, — говорил Владимир Зеленский. — Настанет день, когда враг исчезнет и на Запорожье, и на юге, и на востоке. И в Крыму оккупанты исчезнут как роса на солнце. Наша защита будет тем солнцем!»

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