«Поведение Лукашенко характерно для людей с двумя синдромами» 12 18.08.2022, 9:33

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фото: ТАСС

Специалист по этикету поставил диагноз диктатору.

Александр Лукашенко в публичном пространстве часто переходит на «ты» в разговоре. Так он обращается не только к белорусским чиновникам, но и к людям, с которыми встречается во время поездок по Беларуси.

Допустимо ли для Лукашенко «тыкать» направо-налево? Почему никто до сих пор прилюдно не сделал ему замечание? К кому можно обращаться на «ты»? Об этом «Еврорадио» рассказывает специалист по светскому и деловому этикету. По соображениям безопасности мы не называем его имя.

Не могут себе позволить сказать то же самое в лицо

Почему те, с кем общается Лукашенко, не «тыкают» публично в ответ?

— В описываемом вами случае очевидно, что те, кто слышит от указанной персоны «ты» , не могут себе позволить в лицо сказать то же самое. Их уровень социального интеллекта и инстинкт самосохранения не допускают подобной вольности, — отвечает «Еврорадио» специалист по этикету. — Самовольный переход на «ты» в этом случае демонстрирует максимальное сокращение дистанции и отказ собеседнику в сохранении личных границ. Проломить границы и подчинить своей воле — единственная цель этой манипуляции.

Обращение на «ты» в публичном пространстве — демонстрация снисходительного, близкого, панибратского отношения. Этим нередко грешат люди с заниженной самооценкой, чтобы подчеркнуть перед окружающими свой особый статус, и практически всегда — личности с неразвитым социальным интеллектом и атрофированной эмпатией. Им трудно определять иерархии в социуме и корректировать свое поведение в соответствии с ситуацией. Вы подобное наблюдаете, если вам приходится общаться с людьми с синдромом Дауна или Аспергера.

Хам, невежа, деревенщина, нахал, грубиян, охламон

В таком случае как можно охарактеризовать того, кто публично «тыкает» людям, а те в ответ не могут сказать «ты»?

— Человек, который действует подобным образом, в образованных и культурных кругах именуется хамом, невежей, деревенщиной, нахалом, грубияном, охламоном. Все прочие именования лежат за пределами дискурса культурных и образованных людей, — объясняет специалист по этикету.

А если не привязываться к социальному статусу, то допустимо ли такое поведение для мужчины, джентльмена?

— Чтобы следовать правилам джентльмена, для начала надо быть джентльменом. Деклассированные элементы и необразованные провинциалы плевали с Пизанской башни на любые правила этикета и нормы цивилизованного общения.

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