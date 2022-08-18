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Ученые рассказали, сколько энергии человек тратит на жевание

  • 18.08.2022, 10:50
Ученые рассказали, сколько энергии человек тратит на жевание

Говоря о способах «сжигания калорий», мы вряд ли вспоминаем о жвачке.

Между тем на жевание приходится около трех процентов всех энергетических расходов тела в день. Это, конечно, совсем не так много, как уходит на движение или переваривание пищи. Но такого количества могло быть достаточно для глубоких изменений строения лица, челюстей и всего черепа при формировании человека современного типа, пишет Naked science.

В самом деле, даже неспециалисту видно, как сильно отличаются наши черепа и лица от далеких предков и родственников. Принято думать, что эти различия в немалой степени связаны с питанием: шимпанзе или гориллы, как и вымершие древние гоминиды, тратят немало времени и усилий на пережевывание жесткой пищи. Однако наши предки научились резать и мельчить пищу инструментами, а затем и готовить ее, делая намного податливее. Это привело к заметному уменьшению размеров зубов, челюстей и соответствующих мышц, а в черепе появилось больше места для дальнейшего роста размеров мозга.

При этом, насколько в действительности жевание может быть заметным фактором эволюции, до сих было трудно сказать. Именно поэтому Адам Ван Кастерен (Adam van Casteren) и его коллеги из Великобритании, Германии и Нидерландов провели эксперименты с добровольцами. Отобрав 21 здорового молодого человека обоих полов, ученые помещали их в устройство, улавливающее выдыхаемые газы. Оценивая содержание в этой смеси кислорода и углекислого газа, можно вычислить текущие расходы энергии организмом. Во время опытов на мускулы она почти не расходовалась — добровольцы лежали неподвижно и на протяжении 15 минут жевали жвачку (без вкуса, без калорий).

Измерения показали, что при пережевывании мягкой жвачки энергетические расходы организма повышаются в сравнении с покоем в среднем на 10 процентов, а с жесткой жвачкой — на 15 процентов. В пересчете на сутки это не слишком большие цифры: на жвачку уходило менее процента всех расходов энергии. Но если бы добровольцы проводили за этим занятием столько же времени, сколько гориллы и орангутаны, расходы на жевание достигли бы уже довольно заметных 2,5 процента, а если усилить жесткость пищи — то три и более процента.

Похоже, первые измерения расходов энергии при жевании полностью подтверждают популярное мнение о роли этого процесса в эволюции нашего вида. Современные люди тратят на жевание исключительно мало времени — по существующим оценкам, в среднем лишь 35 минут. Это должно высвобождать значительное количество энергии, ведь те же гориллы продолжают жевать почти без перерыва — до 90 процентов всего времени бодрствования. Экономия для человека должна быть довольно заметной.

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