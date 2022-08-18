«Сообщим полиции, что вы нас держите в заложниках» 2 18.08.2022, 11:39

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Тбилиси

Фото: pixabay.com

Как белорусы с приключениями съездили в автобусный тур в Грузию.

Несколько белорусов купили автобусный тур в Грузию через турфирму в Минске. Сам отдых им понравился, а вот к оплате путевки и организации поездки остались вопросы, с которыми они дошли до Комитета госконтроля и Минспорта. О своих злоключениях во время поездки туристы рассказали изданию «Кур’ер», а турфирма попыталась ответить на их претензии.

Один из туристов, случчанин Владимир Киселев, приобрел тур на трех человек. Поездка и отдых обошлись в 1080 долларов плюс 250 рублей за туруслугу.

— Выезд был из Минска 2 июля. Отправление задержалось на два часа, потому что автобус сломался. Но в Грузию мы добрались нормально, — рассказал Владимир. — Когда ехали по территории России, прямо в автобусе с нас собрали по 360 долларов с человека. Нам это показалось подозрительным. Сопровождающая положила эти деньги в карман, никаких подтверждающих документов об оплате не выдала.

По словам Владимира, от отдыха в Грузии остались только приятные воспоминания, а вот дорога домой превратилась в испытание. Для начала туристам не предоставили отель в Ростове-на-Дону, где им гарантировался ночлег. Связаться с турфирмой в Минске группа не смогла и вынуждена была своими силами искать гостиницу.

Владимир говорит, что сопровождающая везла доллары и российские рубли для оплаты гостиницы. На человека предусматривалось 700 российских рублей. В итоге они нашли отель, но ночь в нем стоила 1500 рублей, то есть в два раза дороже. Сопровождающей пришлось менять доллары, чтобы оплатить проживание.

— Наступила ночь, и наш водитель сказал, что дальше не поедет. Пояснил, что ему не перевели деньги за работу, — поделился случчанин. — Мы находились примерно в 1500 км от Минска. Закончилось все тем, что я сказал водителям: «Мы даем вам 20 минут. Потом вызываем полицию и сообщаем, что вы держите нас в заложниках».

Когда наконец туристы добрались до Минска, то потребовали у директора турфирмы предоставить документы об организации тура и чеки об оплате. Тот ответил, что и автобусы, и сопровождающих заказывала из Беларуси грузинская сторона, поэтому таких бумаг у него нет.

— Мы решили это дело так не оставлять. Сейчас новые группы поехали, они могут попасть в такую же ловушку, — добавил Владимир.

Наталья Кучеренко из города Глубокое вместе с 7-летней дочерью ездила в Грузию через эту же турфирму в те же дни, но на другом автобусе. Она дополнила рассказ случчанина:

— Комфортабельные автобусы, заявленные на сайте турфирмы, ломались всю дорогу. Деньги в валюте собрали в автобусе, чеков нам не дали. В день отъезда нас выселили из номеров, и мы сидели на ресепшене почти 12 часов. При этом не было никакой информации, во сколько мы поедем и в каких автобусах (выезжало нас из Грузии 180 человек).

В итоге из отеля туристов забрал грузинский автобус с порванным колесом, а во Владикавказе их пересадили в белорусский с неработающим кондиционером. Из заявленного завтрака в транзитном отеле сопровождающая принесла в номер наггетсы из КFC, а директор турфирмы не ответил ни на один звонок.

Вернувшись домой, белорусы через Instagram турфирмы пытались оставить отзывы об организации тура, но их заблокировали.

27 июля туристы — 31 человек — отправили коллективное обращение в Комитет госконтроля и в Министерство спорта и туризма.

Пограничный пункт на российско-грузинской границе.

Фото: newsgeorgia.ge

Что рассказали в турфирме

Изданию удалось связалась с турфирмой- на вопросы по поводу претензий туристов ответила заместитель директора Ольга Савицкая.

О порядке оплаты. «Туристы платят нам только за туруслугу. Это 90 рублей с человека. Платят в нашем офисе в белорусских рублях, а мы оформляем и отдаем на руки договор на оказание туруслуги. Сумма в долларах — 360 долларов с человека — платится принимающей стороне, то есть Грузии, через сопровождающего. Мы к этим деньгам не имеем никакого отношения.

Если кому-то нужны чеки, то их нужно было спрашивать в отеле. Они всегда выписывают чек за проживание и питание. Транзитные ночлеги тоже организовывает принимающая сторона. Они оплачиваются из собранных сопровождающей денег.

О дороге из Грузии в Беларусь. Наша задача — забронировать места для отдыха и обеспечить транспорт. Своих автобусов у нас нет, мы их арендуем. Есть договор с перевозчиком, который обеспечивает транспорт и водителей. Возможно, были не совсем корректные водители, вовремя не позвонили, не уточнили факт оплаты. Но люди вернулись в установленное договором время.

О ночлеге в отеле. Места в отеле были забронированы. Возможно, произошли накладки из-за наплыва туристов. Но мы же нашли замену. Люди ночевали в отеле. Причем, как я знаю, была переплата, люди ночевали в более дорогих номерах, за которые заплатила принимающая сторона, а не туристы.

О работе турфирмы. Мы впервые с такой ситуацией столкнулись. Причем свои договорные обязательства мы выполнили. Они прописаны в договоре».

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