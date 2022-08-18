Белорусы — прямые потомки партизан
- 18.08.2022, 13:25
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Наши сильные стороны — внезапность, непредсказуемость и эффективность.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя:
— Белорусы — прямые потомки партизан, которые достойно боролись против своих врагов — фашистов.
Сейчас вызов перед белорусами стоит другого формата. Сейчас некогда «свои» стали хуже чужих. Вся система лукашенковская — она антинародная, антибелорусская, пророссийская.
Беларусы в подполье показали эффективные успехи на железной дороге... Партизаны показывают внезапность, непредсказуемость и эффективность!
Прямого столкновения нету, но после их внезапных акций появляются неприятности у лукашистов. И что самое интересное, что это происходит непредсказуемых местах, где угодно...
Герои бывают разные! Кто-то в тюрьме сейчас, кто-то в Украине сражается против нашего общего врага, кто-то в Беларуси совершает диверсии, делая большой вклад в победу добра наш злом!
А кто-то оказывает финансовую помощь семьям героев, которые в данный момент в плену. Кто-то вкладывает в полк Кастуся Калиновского, желая таким образом не дать распространиться самому большому злу в наше время — «русскому миру».
Каждое действие имеет большое значение и будет иметь отпечаток в истории человечества. Мы как белорусы видели и знаем, что такое держаться вместе. Что такое солидарность! Нету маленьких и ничтожных дел! Любая активность имеет энергию и результат!
Мы победим! Завершим начатое! Не позволим бандитам (лукашистам) перевернуть страницу! Мы напишем новую прекрасную историю нашей любимой Беларуси!
Жыве Беларусь!