Боевики ЧВК «Вагнера» готовят лукашистов к «командировкам» в Украину? 4 18.08.2022, 13:57

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Для этого наемники прибыли в Минск.

Читатель сайта Charter97.org сообщил, что сотрудники российской ЧВК «Вагнера» прибыли в Беларусь. Они якобы будут заниматься подготовкой инструкторов в охранную компанию «ГардСервис», которая связана с управделами Лукашенко:

— Сотрудники российской частной военной компании на протяжении 3-4 недель будут делиться боевым опытом, полученным в Сирии, Украине и странах Африки.

Инструкторами станут те, кто прошел внутренний отбор среди всех сотрудников (физическая, психологическая подготовка, но главным критерием при отборе было — подтвердить приверженность кандидата к режиму Лукашенко).

Читатель, который работает в охранной компании, отбор не прошел:

— Мне сказали, что не прошел по политическим признакам из-за «скользких» ответов.

Источник zerkalo.io утверждает, что сейчас идет обучение как инструкторов, так и рядовых сотрудников.

— Учат зачистке зданий, штурмовым действиям в городе, проводят инженерную подготовку, — говорит он. — Нам привезли много другого оружия (не такого, с которым сотрудники обычно работают. — Прим. ред.). Сейчас мы тренируемся с более тяжелым вооружением — ручные противотанковые гранатометы (РПГ), автоматические гранатометы на станке (АГС), пулеметы Калашникова. Много времени уделяется тактической медицине. Сейчас компания почти не занимается охраной объектов, а вплотную тренируется по военной тематике.

Всего, по оценкам мужчины, на данный момент в компании работают несколько сотен человек — до 500.

— На уровне слухов говорят, что штат компании будут расширять, а также закупать более тяжелое вооружение. Почему штурмовое подразделения ЧВК Вагнера прибыло для обучения «охранников», а не подразделений Вооруженных сил РБ, мне неизвестно. Как и итоговая цель всего этого мероприятия.

Готовят ли сотрудников «ГардСервис» к войне в Украине, собеседник издания не знает. По его словам, никакой информации об этом нет:

— Руководство ничего не объясняет. Уходит от ответа. Говорит, это делается для усовершенствования наших навыков. Тем, кто успешной пройдет курс, обещают в будущем неплохую зарплату — 10 тысяч рублей. Ходят слухи, что будем ездить в командировки. Я думаю, это неспроста это все: инструкторы, обучение, вооружение, командировки, высокие зарплаты и так далее.

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