Forbes: Пески стали настоящей «мясорубкой» 2 18.08.2022, 17:45

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Россия хочет захватить поселок, а Украина — удержать, но у обоих нет сил для скорой победы.

Небольшой безлюдный поселок в Донецкой области стал настоящей «мясорубкой» для защищающих его украинских военных, а также для российских солдат, пытающихся его захватить. Тяжелое сражение идет в Песках и вокруг них.

Бесконечные артиллерийские обстрелы убивают и калечат украинцев и россиян одинаково, разбивают их бронетехнику и уничтожают то, что осталось от безлюдного населенного пункта и его окрестностей. Об этом пишет Forbes, напоминая, что Пески стали местом боевых действий еще 8 лет назад, когда Россия впервые вторглась в Украину. В последние дни были противоречивые сообщения о том, кто контролирует поселок. Одни сообщения утверждали, что российские силы захватили его, а другие – что Пески все еще удерживает 56-я мотопехотная бригада.

С 2014 года поселок много раз попадал под контроль то одной стороны, то другой. И это происходит до сих пор. Впечатляет то, что Пески расположены всего в нескольких метрах от оккупированной части Донецкой области. Но российским силам все равно было очень тяжело зайти в поселок, где уже много лет не было значительного гражданского населения.

Forbes пишет, что на шестом месяце российской войны против Украины стало понятно, что украинская армия иногда обменивает территорию на время, разворачивая бой и постепенно отступая из менее важных городков на Донбассе, чтобы обескровить и остановить российские силы. Если отряды России увязнут в кровавых боях за такие места, как Пески, их нельзя будет перенаправить, например, в Херсонскую область, где силы Киева сосредоточились на уничтожении вражеской логистики. Истощение ресурсов 49-й объединенной армии РФ – это условие для любого решительного контрнаступления Украины в области. Украинские батальоны еще несколько месяцев назад перешли реку Ингулец севернее от Херсона, однако до сих пор не продвинулись дальше чем на несколько километров от своих бригад.

Кремль перебрасывает силы на юг. Но он не может направить туда все свои войска и в это же время захватить Пески. Украинские командиры также не могут отправить слишком много подкрепления в Пески, если хотят развернуть операции возле Херсона. Поэтому участники боев в поселке на Донбассе сражаются с очень ограниченными ресурсами. Ни одна из сторон не имеет решающего преимущества над оппонентом. Батальон 56-й мотопехотной бригады из примерно 500 бойцов годами укреплял позиции в Песках, где до российского вторжения в 2014 году жило около 2 тысяч человек. Сегодня все гражданские либо уехали, либо мертвые. Так что украинский гарнизон может использовать весь поселок. Когда войска России пошли в атаку на этом направлении в конце июля, они применили свою уже привычную схему: сначала обстреляли Пески артиллерией, а лишь потом пехота пошла вперед. Украинцы удерживали позиции многие недели, но дорогой ценой.

«Батальон просто сдерживает бойню своими телами», – сообщил один из украинских солдат.

Армия Украины сосредоточила значительные артиллерийские силы на юге, где они используются для уничтожения мостов, дорог и железнодорожных путей, ведущих в Херсон. Освобождение города – приоритет для Киева на данном этапе войны. А удержание Херсона – это приоритет России. Именно поэтому Кремль отправил десяток батальонов с востока на подкрепление 49 объединенной армии в Херсонской области.

Однако Москва сохранила достаточно большое количество артиллерии на Донбассе, чтобы сохранить большое преимущество в количестве орудий и ракет. У украинских сил нет такого количества артиллерии со своей стороны. Поэтому военным в Песках не всегда удается ответить контрбатарейным огнем на российские обстрелы. Если россияне захватят поселок, можно сказать, что им удалось это сделать благодаря артиллерии.

«Без контрбатарейных возможностей все превращается в бессмысленную мясорубку, где за день уничтожается безумное количество нашей пехоты», – написал солдат 56-й мотопехотной бригады.

Но нельзя сказать наверняка, что российские войска уже победили в Песках. Российские источники очень часто утверждали, что село уже захватили, но на следующий день бои возобновлялись.

«Поселение, скорее всего, остается спорным», - сообщили в воскресенье в Министерстве обороны Великобритании.

Институт исследования войны (ISW) осторожно поддержал эту оценку, проанализировав геолокацию российских артиллерийских ударов по позициям в Песках.

«Российские силы до сих пор бьют по украинским войскам в пределах поселения, а не контролируют его полностью», - отметили в институте.

Если украинские силы отступят из Песок, они, скорее всего, займут оборонительные позиции на трассе M04/E50, соединяющей село и город Днепр, большой свободный мегаполис в 160 километрах к западу. И тогда «мясорубка» продолжится.

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