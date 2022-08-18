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Лунинецкий аэродром активно расширяют и достраивают

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  • 18.08.2022, 18:36
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Лунинецкий аэродром активно расширяют и достраивают

Вот что видно на спутниковых снимках.

В последние месяцы на аэродроме под Лунинцем развернулась необычная активность. Его территория и объекты реконструируются, вокруг вырубается лес, появились новые стройплощадки. Об этом пишет «Радыё Свабода». Издание проанализировало спутниковые снимки, публикуемые компанией Planet Labs, и рассказало об изменениях на аэродроме.

Лунинецкий аэродром 7 августа 2022 года. Фото: Planet Labs Inc. Графика и анализ: "Радыё Свабода"

Ранее военный аэродром «Лунинец» был запасным и почти не использовался. Ситуация изменилась перед учениями «Союзная решимость — 2022». Было принято решение использовать этот аэродром (вместе с барановичским) как дополнительный. 21 января на объекте побывал сам Александр Лукашенко и провел совещание с военным руководством.

Так выглядел аэродром в апреле 2021 года. Фото: Planet Labs Inc. Графика и анализ: "Радыё Свабода"

После этого территория аэродрома начала изменяться.

Еще в апреле на аэродроме стояло много военных самолетов и вертолетов. Сейчас самолетов там не видно, есть только два вертолета и несколько комплексов С-300 или С-400. При этом уже на апрельских снимках было заметно, что вокруг аэродрома начали вырубать лес и расчищать территорию, сносить некоторые здания в военном городке.

Апрель 2022. Фото: Planet Labs Inc. Графика и анализ: "Радыё Свабода"

На августовских снимках масштабы стали более очевидными.

Август 2022 года. Фото: Planet Labs Inc. Графика и анализ: "Радыё Свабода"

Как поясняет «РС», высечен участок леса у парковки на въезде, вокруг склада горюче-смазочных материалов. На территории склада ведется подготовка к установке крупных емкостей.

Фото: Planet Labs Inc. Графика и анализ: "Радыё Свабода"

Особенно большие площади высечки под возможное строительство — у восточной части взлетно-посадочной полосы, там уже появилось несколько фундаментов, также ведется прокладка коммуникаций. Расчищена территория и у западной части ВПП.

Фото: Planet Labs Inc. Графика и анализ: "Радыё Свабода"

Проведена реновация жилых и административных зданий в военном городке. На одном из участков бывшего леса началось возведение крупного ангара либо казармы.

Фото: Planet Labs Inc. Графика и анализ: "Радыё Свабода"

«Радыё Свабода» отмечает, что еще несколько месяцев назад получало от своих источников информацию о том, что Лунинецкий райисполком получил указание построить в городе жилье для российских военных, которые будут там базироваться.

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