Как регионы тянут вниз луканомику 18.08.2022, 18:55

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В Витебской области рухнуло производство в сельском хозяйстве, а в Минской — в промышленности.

В Беларуси в июле ускорилось падение ВВП: за семь месяцев этот показатель снизился на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года. Месяцев ранее падение было на уровне 4,2%. «Зеркало» посмотрело, какие регионы активнее всего тянут вниз экономику.

Заметнее всего ВВП упал в январе-июле в Минской области — на 9,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. В Гомельской, Гродненской областях и Минске этот показатель снизился на 4,6%, в Могилевской — на 4,4%, в Витебской — на 4,1%, а в Брестской — на 3,3%.

Минскую область потянула вниз промышленность, которая просела в январе-июле на 14,7% к аналогичному периоду прошлого года. В Витебской области за этот же период рухнуло производство в сельском хозяйстве — на 20,8%.

Ситуация по розничной торговле хуже всего в Минске, падение за семь месяцев этого года составило 4,4%.

Напомним, на 2022 год был запланирован рост ВВП в 2,9% по отношению к 2021-му. Это предусмотрено прогнозом социально-экономического развития страны на нынешний год. Однако планы верстались в конце прошлого года до начала войны в Украине и последовавшими новыми санкциями против Минска со стороны западных стран. При этом чиновники еще в прошлом году прогнозировали падение ВВП, несмотря на объявленные прогнозы по его росту.

В Минэкономики ранее заявляли, что сокращение экономики в министерстве связывают с перестройкой экспортных поставок и смещением сроков уборки урожая на 8−9 дней. Реальный сектор, по данным ведомства, продолжает адаптироваться к сложившимся условиям, «что сопровождается „перекраиванием“ деловых связей и бизнес-процессов».

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