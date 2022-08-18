«Бархатный» сезон в Крыму: у Зеленского обещают новые сюрпризы 1 18.08.2022, 23:55

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Керченский мост может «сложиться от усталости».

Вооруженные силы Украины имеют полное право уничтожать военные объекты в Крыму.

Как говорит советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, на полуострове будет «яркий» бархатный сезон, передает «24 канал».

По словам Подоляка, Украина сделает все для ликвидации военных объектов и незаконно построенных мостов на полуострове за годы оккупации.

«Киев продолжит настаивать на добровольном демонтаже Москвой незаконно сооруженных объектов», — говорит Подоляк.

По его словам, если враг не согласится – в ход пойдут другие средства.

«Мы это будем делать каким-то образом. Мы попросим солнце, ветер, воду и даже табачные изделия, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. С другой стороны, мы и дальше будем настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные базы и мосты, которые за восемь лет там сделали в Крыму», — отметил Подоляк.

Подоляк отмечает, что в Крыму опасность для оккупантов будет только нарастать, не исключается и определенная «неприятность» с Крымским мостом.

«Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма», — говорит советник главы ОПУ.

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