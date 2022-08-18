закрыть
19 августа 2022, пятница, 0:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Бархатный» сезон в Крыму: у Зеленского обещают новые сюрпризы

1
  • 18.08.2022, 23:55
  • 2,732
«Бархатный» сезон в Крыму: у Зеленского обещают новые сюрпризы

Керченский мост может «сложиться от усталости».

Вооруженные силы Украины имеют полное право уничтожать военные объекты в Крыму.

Как говорит советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, на полуострове будет «яркий» бархатный сезон, передает «24 канал».

По словам Подоляка, Украина сделает все для ликвидации военных объектов и незаконно построенных мостов на полуострове за годы оккупации.

«Киев продолжит настаивать на добровольном демонтаже Москвой незаконно сооруженных объектов», — говорит Подоляк.

По его словам, если враг не согласится – в ход пойдут другие средства.

«Мы это будем делать каким-то образом. Мы попросим солнце, ветер, воду и даже табачные изделия, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. С другой стороны, мы и дальше будем настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные базы и мосты, которые за восемь лет там сделали в Крыму», — отметил Подоляк.

Подоляк отмечает, что в Крыму опасность для оккупантов будет только нарастать, не исключается и определенная «неприятность» с Крымским мостом.

«Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма», — говорит советник главы ОПУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип