Путин заигрался в «чемодан без ручки» Сергей Марченко

19.08.2022, 11:03

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Фото: Getty Images

Каждый «прилет» в Крым – демонстрация слабости Кремля.

И Крым, и оккупированный коридор в Крым – уязвимы. Настолько уязвимы, что россияне вынуждены выводить оттуда флот и авиацию, которые как раз и должны защищать Крым. Но не могут защитить себя.

Путин подзалип в игру в чемодан без ручки. С одной стороны, бросать жалко, потому что гордость Московии – красивое и краденое. С другой – без перемирия и заморозки войны в Крым будет регулярно прилетать.

Каждый прилет в Крым – демонстрация слабости российских технологий, российской армии и самого Путина.

С каждым днем тянуть этот чемодан без ручки становится все сложнее. Московия слабеет. Стратегически мы имеем преимущество и должны его реализовать.

Сергей Марченко, «Фейсбук»

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