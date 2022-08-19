Путина послали, как русский корабль 11 19.08.2022, 13:14

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Андрей Пионтковский

Пионтковский — о результатах переговоров во Львове.

Накануне состоялась встреча президента Украины, генсека ООН и главы Турции во Львове. Были опасения, что Зеленского будут склонять к дипломатическим переговорам с Путиным. Но глава украинского государства говорит, что это возможно только после вывода российских войск из нашей страны.

Результаты этих переговоров во Львове прокомментировал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире проекта «FreeДом». Журналисты спросили его, удалось ли Эрдогану получить то, за чем он приехал.

«Я думаю, никакого другого результата ожидать нельзя было... Если Эрдоган принес какое-то предложение от Путина, то Путина послали по известному адресу, как русский корабль», - заявил Пионтковский.

Журналисты напомнили, что после встречи в турецкой прессе было заявлено, что на встрече обсуждалась попытка достичь дипломатического урегулирования между Украиной и РФ, и, по мнению Эрдогана, нужно вернуться к переговорам на основе параметров, которые сформировались на мартовской встрече в Стамбуле.

«Это сообщение турецкой прессы, это отчет перед Путиным», - считает Пионтковский.

Также его спросили, почему встреча длилась только 40 минут. По его словам, Эрдоган выполняет «необходимый ритуал» перед Путиным.

«Его (президента Турции, - ред.) игра интересов в том, что он не выглядит 100-процентным сторонником Путина. Он маневрирует, и пока ему это удается. Надо сказать, что он ведет себя более достойно, чем мировая общественность», - говорит российский публицист.

Напомним, Владимир Зеленский после встречи в трехстороннем формате при участии Эрдогана и Гутерриша подчеркнул, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

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