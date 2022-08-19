В Жодино десятки арендных квартир остались без собственников 19.08.2022, 14:26

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Все они в запущенном состоянии.

Жодинец Денис читал свои «любимые» «Жодзiнскiя навiны» и снова впечатлился материалом о том, как «председатель» горисполкома Дмитрий Заблоцкий выступил перед работниками, пишет ex-press.by. На этот раз — жодинского водоканала:

— Судя по всему, это было не так, как с работниками ЖКХ. Тут более внятная публикация, но не менее странные впечатления от нее.

Основной темой единого дня информирования населения стало жилье. Но ведь даже мне, рядовому читателю, председатель не сообщил ничего нового, все перспективы уже не единожды произносились с трибун, о них писали СМИ.

В девятом микрорайоне СУ-161 активными темпами сегодня возводит два дома: один для многодетных семей, второй — для дольщиков. Здесь же закладываются еще два дома, которые начнут расти в следующем году. В планах еще один — в микрорайоне Научном. В перспективе — застройка нового, пятого микрорайона, который в будущем вырастет за РЕМИЗом.

Но рассказывая о жилье работникам Водоканала, Заблоцкий сообщил интересное: в городе 20 арендных квартир остались без нанимателей, но тут же пояснил:

— Чаще всего такое жилье находится в запущенном состоянии. По закону, такие квартиры должны быть приведены в порядок перед передачей в аренду пользователям. А это время и немалые деньги. Сейчас появилась возможность предоставлять жилье желающим без ремонта — средства, которые люди вложат в обустройство, будут зачисляться в арендную плату.

— Серьезно? А что случилось? Куда от прекрасных условий аренды делись эти люди? И, кстати, где на сайте исполкома информация об арендных квартирах? Только про одну квартиру за 274,62 в месяц для работников БЕЛАЗа удалось найти. Больше сведений нет. Где вы их прячете?

А еще Дмитрий Заблоцкий рассказал, что в девятом микрорайоне БЕЛАЗ построит новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Неспроста ведь обещание? Быть может ответили на фотофакт, где десятки, а то и сотни людей, стоят в очереди по несколько часов, чтобы получить право посещать за свои деньги бассейн?

Затронул Заблоцкий и благоустройство пляжа, «где установлены новые деревянные домики, организовывается площадка и в ближайшее время начнется монтаж тренажеров»:

— К концу пляжного сезона, к учебному году тренажеры что ли? Ну, «крэпкие хазяйственники», в своем стиле поступают, не думая, что будет с тренажерами в пустынном месте осенью, зимой и весной месте, рядом с рекой. Ну а что им — лишь бы пообещать и сделать фотки в газету, а потом пусть все разваливается.

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