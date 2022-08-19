В сборной Беларуси по биатлону вспышка коронавируса 19.08.2022, 17:55

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Первым слег тренер мужской сборной.

В национальной сборной Беларуси по биатлону вспышка коронавируса. Заболели все, кроме Дмитрия Лозовского (первым слег тренер мужской сборной Роман Синиченко). Сборная находится на карантине, пишет «Трибуна».

Издание отмечает, что официально вспышка коронавируса в сборной замалчивается. Скоро она должна поехать в Сочи на первый этап Кубка Содружества. Кто в итоге сможет выступать в России, пока неизвестно. Точно старты в Сочи пропустят Ирина Лещенко и Анна Сола.

Биатлонисты из Беларуси и России отстранены ото всех международных соревнований с 24 февраля 2022-го — начала войны РФ против Украины. Их хотят отстранить от мировых соревнований в наступающем сезоне.

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