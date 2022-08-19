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Курскую область атаковали беспилотники

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  • 19.08.2022, 18:59
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Курскую область атаковали беспилотники

В регионе РФ сбросили пять бомб.

Один пограничник получил ранение и четыре автомобиля пострадали в пограничной с Украиной Курской области в результате атак беспилотников. Дроны дважды за сутки сбросили пять бомб, сообщают источники Baza.

Впервые дроны атаковали хутор Кучеров в Беловском районе около 8:00 18 августа. От сбрасывания трех бомб пострадал пограничник. Беспилотники вернулись через несколько часов. От взрыва еще двух снарядов пострадали четыре автомобиля.

С начала войны в Украине на территории приграничных областей России регулярно сообщается о взрывах и атаках беспилотников. Только с начала августа и только на территории Курской области зафиксировано шесть взрывов.

Последний инцидент в регионе произошел во вторник, 16 августа, между поселком Новый Путь и селом Волфино. КамАЗ с российскими военными, предположительно, наехал на противотанковую мину. Один военнослужащий погиб, еще двое оказались в больнице.

Днем ранее ФСБ объявила о подрывах опор линий электропередачи Курской атомной электростанции, которые произошли 4, 9 и 12 августа. Пострадали шесть ЛЭП, снабжающих объекты промышленности, транспорта и социальной инфраструктуры в Курской и соседних областях. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В ночь на 3 июля ВСУ нанесли удары по Курску. Губернатор области Роман Старовойт заявил, что основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом в поселке Теткино. Рядом с городом были сбиты беспилотники Ту-141 «Стриж», способные пролететь до 1000 км.

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