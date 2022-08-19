Беларусь может столкнуться с серьезной нехваткой АРВ-препаратов 19.08.2022, 20:50

4,438

Перебои с АРВ-терапией могут возникнуть уже в сентябре.

Перебои с АРВ-терапией могут возникнуть уже в сентябре.

Компания Finnair отказалась перевозить препараты для лечения ВИЧ из Индии в Беларусь, мотивируя это действующими санкциями. Перебои с АРВ-терапией могут возникнуть уже в сентябре. Коалиция по готовности к лечению (ITPCru) и другие пациентские организации из разных стран подготовили открытое письмо к Finnair и собирают подписи в поддержку людей, живущих с ВИЧ в Беларуси, пишет itpc-eeca.org.

Доставка должна была пройти по маршруту Хайдарабад – Дели – Хельсинки – Вильнюс. Однако авиакомпания Finnair не забрала груз в Хайдарабаде и прислала официальный отказ, несмотря на имеющийся договор. В документе содержалась информация о том, что компания отказывается от перевозки каких-либо грузов из/в России и Республики Беларусь, мотивируя это действующими санкциями.

Речь идет о лекарстве тенофовир/эмтрицитабин, который является самым распространённым препаратом для лечения ВИЧ в Беларуси. Согласно данным, имеющийся запас терапии может закончиться уже в сентябре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».