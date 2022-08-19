Беларусь может столкнуться с серьезной нехваткой АРВ-препаратов
- 19.08.2022, 20:50
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Перебои с АРВ-терапией могут возникнуть уже в сентябре.
Перебои с АРВ-терапией могут возникнуть уже в сентябре.
Компания Finnair отказалась перевозить препараты для лечения ВИЧ из Индии в Беларусь, мотивируя это действующими санкциями. Перебои с АРВ-терапией могут возникнуть уже в сентябре. Коалиция по готовности к лечению (ITPCru) и другие пациентские организации из разных стран подготовили открытое письмо к Finnair и собирают подписи в поддержку людей, живущих с ВИЧ в Беларуси, пишет itpc-eeca.org.
Доставка должна была пройти по маршруту Хайдарабад – Дели – Хельсинки – Вильнюс. Однако авиакомпания Finnair не забрала груз в Хайдарабаде и прислала официальный отказ, несмотря на имеющийся договор. В документе содержалась информация о том, что компания отказывается от перевозки каких-либо грузов из/в России и Республики Беларусь, мотивируя это действующими санкциями.
Речь идет о лекарстве тенофовир/эмтрицитабин, который является самым распространённым препаратом для лечения ВИЧ в Беларуси. Согласно данным, имеющийся запас терапии может закончиться уже в сентябре.