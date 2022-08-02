В Японии придумали костюмы с вентиляторами, чтобы кошки и собаки не перегрелись в жару 2.08.2022, 13:17

Охлаждающий комплект весит всего около 80 граммов.

В Японии для кошек и собак создали сетчатые костюмы со встроенным вентилятором на батарейках. Охлаждающий комплект весит около 80 граммов и защищает животных от теплового удара, пишет Reuters.

Костюм придумала президент бренда одежды для беременных Рей Удзава. Она заметила, как тяжело ее чихуахуа переживает прогулки под палящим солнцем.

Охлаждающий комплект понравился другим владельцам животных — Удзава уже получила больше сотни заказов на их производство. В линейке пять размеров, один костюм стоит 9,9 тысячи иен (примерно 4,5 тысячи рублей).

В этом году Токио пережил самый продолжительный период высоких температур за всю историю наблюдений. В течение девяти дней подряд в столице Японии столбик термометра не опускался ниже 35 °C.

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