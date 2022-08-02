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Как белорус за $9000 превратил фургон в евродвушку

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  • 2.08.2022, 14:59
  • 2,480
Как белорус за $9000 превратил фургон в евродвушку

Теперь он живет в престижном районе Минска и из окна видит Национальную библиотеку.

Был у Владислава квартирный вопрос, и Владислав его решил. Теперь он живет в престижном районе Минска, а из окна рабочего кабинета видит Национальную библиотеку. А захочет, будет видеть «Минск-Арену», набережную Свислочи или что еще придет в голову. Владислав не фантазер и не миллионер. На свое жилье он потратил всего порядка 9000 долларов по курсу. За 4000 купил старый грузовой MAN TGE, а остальное ушло на создание в кузове апартаментов со всеми удобствами. Журналисты onliner.by напросились к Владиславу в гости.

Желтый MAN с сюрпризом

— Вот этот, желтый? Что-то не похож, грузовик как грузовик. Может, другой какой? Тук-тук, есть кто?

Наверное, вам нечасто приходилось ходить в гости на парковку возле Национальной библиотеки. Но в этот раз адрес именно такой, и мы, пересиливая сомнения, ломимся в желтый MAN, неприметный на первый взгляд, как и любой другой автомобиль здесь.

— Здравствуйте, входите, — встречает нас Владислав.

Он здесь живет все лето, и это именно то, чего он хочет. Иначе переехал бы в любое другое место — для него это проще простого, лишь бы парковку найти.

— Я на YouTube увидел, что люди живут вот так: в автодомах, прицепах-дачах. Кстати, начал именно с прицепа-дачи, полгода в ней жил. А что, прикольно! Меня, в принципе, там все устраивало. Ну как все: пространства, конечно, было маловато — хотелось как-то расширяться, все сделать по-своему, — рассказывает молодой человек.

— А по-своему — это как?

— Понимаешь, все эти автодома, по крайней мере те, за которые просят какие-то адекватные деньги, — они старого образца. Ремонт старый, старая планировка, в целом подход. Там как: вот тебе спальное место, а вот рядом туалет. Я этого не понимаю, мне нужна спальня, а туалет должен быть где-то подальше, изолированно от нее. Короче, я хотел привнести в свое жилье собственное видение, свой стиль, делать не стандартно, а под себя.

Тем, кто домов не строил, уже захотелось начать сомневаться в практичности такого подхода. И начали бы, если бы не сидели на кухонном диване в кузове 35-летнего грузовика.

Расходы. Грузовик — $4000

— Ладно, расскажи, с чего ты начал?

— Нужен был грузовик с вместительным кузовом, который в принципе возможно было бы переделать под жилище без чрезмерных вливаний. Я прикинул параметры, которые бы меня устроили, и начал искать. На рынке подержанных авто найти что-то живое бывает проблематично, поэтому на покупку этого MAN у меня ушло полгода. Долгое начало.

Для увлеченных: это MAN TGE I, 14.192. Выпустили его западные немцы аж в 1987-м. Что-то он им возил, потом как-то попал на трудовую пенсию к нам. И угораздило же его стать домом — богатая судьба.

Еще для увлеченных. У Владислава действительно была нелегкая задача: найти грузовик на ходу, с крепким вместительным кузовом и все это за небольшие даже по местным меркам деньги.

— Продавцу ты сказал, что собираешься из его машины сделать дом?

— Нет, я человек по натуре скрытный, что ли… Или скорее не люблю рассказывать о своих задумках. Я даже знакомым особо про этот дом не говорил, не показывал.

— Ну правильно, чтобы премьера была сразу на Onlíner! Вот они удивятся!..

— Скорее у меня планы изменились. И теперь дом придется продавать, так как я понимаю, что, наверное, в ближайшее время не вернусь к такому образу жизни, хотя мне он и очень близок, и очень нравится.

Расходы. Апартаменты — $5000

Итак, вместе с MAN Владислав получил квадратные метры свободного пространства. Вот полезные цифры о его апартаментах:

длина (по внутренней стенке) — 6,2 м;

ширина — 2,3 м;

высота потолков — 2 м.

— Ты вдохновлялся каким-то дизайн-проектом, помогал тебе кто-то?

— Я как бы сам все придумывал. У меня был голый грузовик, и я потихоньку стал все делать: утеплил, обшил вагонкой…

— Строитель?

— Нет, строительного опыта вообще никакого. Просто всегда получалось что-то делать своими руками. А информации хватает везде: я смотрел другие проекты на YouTube, чему-то учился. Люди делают дома и из грузовиков, и из автобусов — есть много разных проектов. Все строительные материалы покупал в магазинах, да ничего сверхъестественного и не требовалось, площадь у меня небольшая.

На обустройство жилья у Владислава ушло еще полгода.

— Можно было бы, наверное, и быстрее, но как уж получилось, я не спешил. В итоге реализация проекта с момента задумки заняла год. Теперь живу здесь постоянно — такой способ не платить за съемную квартиру, — смеется парень.

«Евродвушка»

Что же у него получилось?

Отдельная спальня с двуспальной кроватью. В углу что-то вроде шкафа за занавеской: на полках сложена одежда и все необходимое, при этом все это не занимает много места.

— Я сделал над кроватью полку с синей подсветкой — она выполняет роль ночника, чтобы в темноте не возникало ощущения деревянного ящика, закрытого пространства, — пояснил хозяин. — Окна я специально не делал (есть вентиляция), да и внешним видом грузовика особо не занимался, чтобы не привлекать лишнего внимания. Без окон и самому как-то уютнее, чувствуешь себя более уединенно.

Есть полноценная кухня с обеденным столом, мойкой, газовой плитой на две конфорки, холодильником.

— Вся посуда здесь, в ящиках. Я хотел, чтобы можно было спокойно себе готовить — каши, овощи. Кухня приспособлена под это. Есть вентиляция, вытяжка, все работает, — говорит собеседник.

— А за той дверью что?

— Уборная, а направо — подсобка. Принцип, по сути, тот же, что у дачных домиков. По крайней мере, у знакомых, которые все же бывали в гостях, ассоциация была именно такая.

Заходим в уборную: туалет, душевая кабина, не хватает разве что стиральной машины. Ну как, все вспомнили свои дачи или деревенские дома, в которых доводилось бывать? Везде там есть туалеты с душевыми кабинами, везде так опрятно? Значит, повезло.

— В подсобке гидроаккумулятор, который вместе с насосом поддерживает давление и создает напор: в кране, в душевой, в туалете — все как в обычных домах, — рассказывает Владислав.

— А вода откуда?

— Здесь бак на 200 литров. Хватает на неделю: душ, мытье посуды, уборка — обычный распорядок в обычной квартире. Заправляю его обычно на колонке: подъезжаю, вставляю шланг — минут за 10 наполняется.

Предусмотрен отдельный бак для отработанной воды, ее хозяин раз в неделю сливает.

Спальня, кухня, санузел… Если подключить фантазию и представить кабину грузовика (чем не полезная площадь) как рабочий кабинет, то получается эдакая евродвушка.

— Электричество от генератора?

— Нет, почему? Я установил на крыше две солнечные панели по 250 Вт — на все хватает, в том числе на холодильник и освещение. Плюс есть розетка на 220 В — ноутбук зарядить или что-то еще.

Есть даже камеры наружного наблюдения, изображение с которых выводится на планшет. Он же может служить телевизором, музыкальным проигрывателем (в домике установлена акустика).

«Нравится локация»

— Ты же можешь рвануть в этом своем доме куда угодно. Лето, отдых, все дела.

— Могу, конечно. Но мне нравится оседлый образ жизни, нравится эта локация. Вид, можно сказать, на библиотеку, рядом все есть, плюс размещаться тут удобно, — оглядывается на «Маяк Минска» владелец апартаментов общей стоимостью $9000 по курсу.

Вот так он и живет, не тужит. Тоски нет, скуки нет, теснота не ощущается — интересно.

— Но это летний вариант, да?

— Кто сказал? Зимой тоже будет нормально. Печку газовую включаешь — она прогревает. Я в автодоме зимовал — и ничего, так там стенки тоньше, а здесь я утепление делал, — горячо переубеждает нас Владислав.

Что интересно: звукоизоляция внутри его домика и правда вышла весьма неплохой. На проспекте шумновато в будний день, а внутри этого не чувствуешь. По словам хозяина, даже соло дождя по крыше не особо слышно, хотя это, возможно, и зря — было бы уютно.

Планы. Они меняются

Один вопрос все никак не умещался в желтом кузове и то просачивался через вентиляцию, то ребром торчал из двери.

— Ты продаешь свой дом, хотя он тебя, судя по всему, вполне устраивает. Почему?

— Планирую переезжать. Достаточно неожиданно это все нарисовалось, поэтому вот продаю. Не ради выручки даже, а по ситуации, — растерянно и даже как-то с грустью говорит парень. А может, показалось.

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