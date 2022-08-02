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Россельхознадзор нашел антибиотики в детском питании из Беларуси

  • 2.08.2022, 20:31
Россельхознадзор нашел антибиотики в детском питании из Беларуси

Поставки в РФ будут ограничены.

Из-за обнаружения в детском питании с двух белорусских предприятий противовоспалительных препаратов и антибиотиков Россельхознадзор усилит контроль за его поставками. В ведомстве пояснили, что пока нарушения не будут устранены, то поставки детского питания производителей «Белфуд Продакшн» и «ЛВЛ Эволюшн» в Россию будут ограничены.

В растительно-мясном пюре «Лазанья с говядиной и овощами» для детей раннего возраста выявлены два вида антибактериальных препаратов — ципрофлоксацин и энрофлоксацин.

В мясных консервах «Пюре из говядины» для питания детей с 6-ти месяцев выявлен нестероидный противовоспалительный препарат мелоксикам. В пюре из мяса индейки для детей раннего возраста «Индейка» обнаружен энрофлоксацин. В отношении продукции упомянутых предприятий введен режим усиленного лабораторного контроля.

Доля белорусских производителей детского питания на российском рынке увеличивается на фоне ухода западных компаний данного сегмента из России.

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