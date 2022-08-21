Российские военные, находившиеся на ЗАЭС, госпитализированы с симптомами лучевой болезни 9 21.08.2022, 17:29

12,066

Они находятся в реанимации.

Российские военные, которые находились на территории Запорожской атомной станции, госпитализированы с симптомами лучевой болезни. Чтобы выяснить, что на самом деле происходит на территории ЗАЭС, нужно немедленно демилитаризировать ее и отдать под контроль международных организаций.

Об этом заявил на своей странице в «Фейсбуке» парамедик Богдан Бондаренко, который находится сейчас на передовой.

«Российские военные, которые выполняли задачи на Запорожской АЭС, были доставлены в реанимацию с признаками, идентичными лучевой болезни. Россияне, конечно, говорят о химическом отравлении, но привезли раненых с атомной станции. Не говоря вообще об уровне доверия к российской информации. Сейчас, пока не поздно, нужно сделать все возможное, чтобы получить правдивую картину ситуации на станции», - заявил Бондаренко.

Он отметил, что военные с ЗАЭС 31 июля были доставлены в военный госпиталь и находятся в реанимации. Министерство обороны России распространило информацию о том, что у пострадавших «обследование выявило наличие органического яда искусственного происхождения». Но это произошло в то время, когда россияне обстреливали Запорожскую АЭС.

«Примерно в это время Россия и Украина обменялись взаимными обвинениями в обстреле станции. Украинский «Энергоатом» заявил о возможной утечке радиации на ЗАЭС. При этом «Росатом» вывел со станции в экстренном порядке своих сотрудников, а инспекторам МАГАТЭ оккупанты отказали в доступе на станцию», - пишет Бондаренко.

Парамедик считает, что ситуация с утаиванием Россией информации напоминает поведение руководства СССР сразу после Чернобыльской трагедии.

«Нечто подобное последний раз наблюдалось в первый месяц после Чернобыльской катастрофы. Руководство СССР отчаянно скрывало и искажало правду, что привело к катастрофическим последствиям как для здоровья и жизни миллионов людей, так и самой советской власти, которой не простили эту ложь. Надо немедленно демилитаризовать станцию и отдать ее под контроль ООН, МАГАТЭ или другой независимой структуры. Это вопрос выживания. Я понимаю уровень возможностей международных организаций, точнее, уровень их беспомощности, но другого пока нет», - подчеркнул Богдан Бондаренко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».