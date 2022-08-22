В Полоцке даром отдают историческое 500-летнее здание

В Полоцке даром отдают историческое 500-летнее здание3
- 22.08.2022, 14:59
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Но есть условие.
В Полоцке готовы даром отдать один из корпусов бывшего монастыря бернардинцев, сообщает Витебский облисполком. Историческое здание живописно расположено на левом берегу Западной Двины.
Но есть условие - инвесторам нужно разработать и реализовать проект. По всем вопросам можно обращаться в областной комитет госимущества.
Дело в том, что до нашего времени сохранился один корпус бывшего монастыря - с середины XX века там размещается Полоцкая психиатрическая больница. Все основные сооружения уже превратились в руины. Однако все объекты монастыря находятся в списке историко-культурных ценностей Беларуси.
Полоцкий монастырь бернардинцев был основан в 1498 году князем Александром Ягеллончиком, который правил в ВКЛ и Польском королевстве. Деревянные корпуса храма были сожжены во время осады и взятия Полоцка Иваном Грозным. Каменные здания бернардинского монастыря появились в XVIII веке. Со временем комплекс разросся, в нем появились пекарня, пивоварня, кузница, баня, конюшня и плодовый сад. В 1832 году католический храм закрыли, а после перевели в православную церковь.