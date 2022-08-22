ВСУ ударили по Антоновскому мосту, когда оккупанты перевозили по нему боеприпасы 22.08.2022, 18:40

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Удар по мосту был «очень мощным» и вызвал детонацию боеприпасов.

Когда украинские защитники в понедельник, 22 августа, нанесли еще один удар по Антоновскому мосту на временно оккупированной территории Херсонской области, им ехала колонна грузовиков РФ, перевозивших боеприпасы. Об этом заявил депутат Херсонской областной рады Сергей Хлань в Facebook.

«ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Люди звонят, говорят, что такого еще не помнят», – заявил он.

По словам Хланя, удар по мосту был «очень мощным» и вызвал детонацию боеприпасов врага.

Со ссылкой на свидетелей, он отметил, что Антоновский мост, вероятно, на этот раз был поврежден настолько, что оккупанты уже совсем не смогут его использовать для перевозок или отремонтировать для будущих поставок.

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