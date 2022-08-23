Александр Коваленко: Белорусские партизаны могут поспособствовать «хлопкам» 23.08.2022, 10:24

Александр Коваленко

Оккупационные войска не должны себя спокойно чувствовать в Беларуси.

Кто стоит за подрывом джипа дочери известного кремлевского идеолога Александра Дугина? Зачем Путину понадобились переговоры с Зеленским? Как взрывы в Крыму влияют на ход войны и стоит ли ожидать подобных «хлопков» на российских объектах в Беларуси?

Об этом этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным экспертом, специалистом по информационным операциям Александром Коваленко.

— На сегодняшний день мы видим, как российские пропагандисты всячески пытаются обвинить Украину в том, что якобы некие украинские спецслужбы могут быть причастны к данному инциденту, назовем его так. Однако это попытка отвлечь внимание от важных моментов, которые происходят в настоящее время в среде российских силовых структур, а именно — конфронтации, вызванной неудачами в войне в Украине. Дело в том, что Дугин является одним из идеологов так называемого «русского мира», основа которого была положена как в гибридную войну против Украины 2014-го года, так и в нынешнюю полномасштабную. И то, что он находился под постоянным курированием и покровительством такой структуры, как Главное управление Генерального штаба ВС РФ (грубо говоря, это ГРУ) — тоже ни для кого абсолютно не было секретом.

Также Дугин принимал участие в большом количестве спецопераций, проводимых ГУ ГШ ВС РФ за пределами России. Через него шло финансирование Марин Ле Пен и практически всех радикально настроенных французских элементов, которые попадали в поле зрения российских спецслужб. Также Дугин принимал непосредственное участие в финансировании «Лиги Севера» Маттео Сальвини в Италии. Тот факт, что российские спецслужбы имели отношение к финансированию данной политической силы, также стал достоянием общественности после публикации в западных СМИ аудио- и видеозаписи, а также фотофактов переговоров между ГУ ГШ ВС РФ, опять-таки — с участием Дугина, а также посланниками «Лиги Севера». Это, скажем так, канва, чтобы понимать, на чьем поле, в интересах каких силовых структур играли Дугин и его дочь, которая полностью принимала от отца по наследству его деятельность.

Сейчас серьезно обострилась конфронтация между ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, являющимся филиалом Министерства обороны. Мы это можем видеть и по регулярным агрессивным выпадам террориста Игоря Гиркина в адрес Министерства обороны, который фактически является представителем ФСБ. И сейчас мы видим, как с автостоянки, которая находилась под охраной Федеральной службы охраны, являющейся опять-таки подразделением ФСБ, уезжает джип Дугиной, который через несколько минут взрывается. Возникает вопрос: если российская сторона обвиняет Украину в попытке устранения Александра Дугина вместе с дочерью, как таким образом украинские спецслужбы могли проникнуть на охраняемую ФСБ автостоянку, заложить бомбу и организовать акт ликвидации данных персоналий?

На мой взгляд, целью был в первую очередь сам Александр Дугин. А во вторую очередь — это яркий пример того, как между силовыми структурами России обостряется борьба, которая переходит уже в ликвидацию и уничтожение неугодных персонажей. Стоит ожидать продолжения.

— После визита Эрдогана в Украину СМИ сообщили о готовности Путина к переговорам с Зеленским. Зачем кремлевскому диктатору понадобились переговоры?

— Мы можем наблюдать то, как так называемая «специальная военная операция», которая по расчетам российского военного командования должна была длиться три дня либо неделю, длится уже полгода. Российская армия практически полностью истощена: не хватает человеческого ресурса, не хватает технического ресурса. На сегодняшний день мы видим, как российское командование подает запросы в Беларусь и получает от Минска разрешение на вывоз боеприпасов со складов и центров хранения. Также РФ получает доступ к складам консервации и хранения артиллерии, а также занимается вывозом таких установок, как 2С39, «Нона-С», «Гиацинт-Б» и целого ряда других видов артиллерии. Это говорит о том, что проблематика боеприпасов и ряда видов техники для России становится все более острой.

Россия может проводить в ближайшее время достаточно интенсивные наступательные действия, но при этом есть риск потерять те территории, которые она временно оккупировала, поскольку у нее не хватает ресурсов для обеспечения оборонных действий. Поэтому для РФ критически сейчас важно создать условия для замораживания конфликта. А заморозить конфликт можно посредством создания видимости некого переговорного процесса.

России никакие переговоры не нужны, ни о чем она договариваться не намерена. Эта пауза нужна исключительно для того, чтобы за то время, которое у нее появится, более-менее восстановить свою боеспособность, боеспособность своих подразделений, набрать необходимое количество людей для компенсации потерь. Но, как мы видим, добровольная мобилизация в РФ идет крайне посредственно и некачественно, поэтому Россия и хочет создать видимость готовности к каким-то переговорным процессам.

— Во временно оккупированном Крыму все чаще стали раздаваться «хлопки» на военных объектах россиян. Как это влияет на ход войны?

— На сегодняшний день нельзя говорить о том, что подобного рода «хлопки» могут играть какую-то решающую роль. Но то, что они влияют на систему обеспечения тылового уровня, то есть глубокого тыла, это факт. Украина на протяжении последних полутора месяцев исключительно занималась уничтожением объектов российских оккупационных войск, находящихся в ближнем радиусе поражения, это 70-80 километров. И именно в этом радиусе уничтожались объекты, которые играют роль в системе управления и обеспечения именно передовых подразделений. Но, так или иначе, есть и тыловые подразделения, есть и тыловые объекты, которые также необходимо уничтожать, чтобы разрушать не просто систему обеспечения передовых или тыловых подразделений, а полностью всю систему обеспечения.

Именно с этой целью необходимо увеличивать поражение объектов за пределами 70-80 километров, чтобы полностью нарушить возможности какого-либо обеспечения на всех уровнях. Крым является на сегодняшний день основным транспортным узлом, через который с материковой части России на временно оккупированный полуостров перебрасывается техника, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и личный состав для последующей передислокации на южный плацдарм. Если не учитывать Донбасский плацдарм, который имеет общую границу с Российской Федерацией и где переброска сил и средств идет 24 /7, то Крым является вторым важнейшим объектом, территорией, играющую важную узловую логистическую роль. И если будет эта роль нарушена, если будет нарушена вся логистика в Крыму, то и будет нарушена возможность обеспечения не то что каких-то контрнаступательных либо наступательных действий российских оккупационных войск на южном плацдарме, но и даже их возможность эффективно удерживать оборонные позиции.

— Стоит ли Лукашенко бояться подобных «хлопков»?

— Украина фактически с первых дней полномасштабного вторжения на свою территорию занимала достаточно демократическую и толерантную позицию по отношению к границам соседних государств. Даже учитывая тот факт, что это государство является или террористическим и военным преступником (Российская Федерация), или если это государство пособствует данному военному преступнику, как например режим Лукашенко в Беларуси. Мы не нарушаем границ соседних государств, мы это продемонстрировали нашим международным партнерам.

Единственное, на что мы можем надеяться, чтобы территория Беларуси больше не использовалась Российской Федерацией в интересах преступного режима для обстрела Украины, я имею в виду Зябровку, которая превратилась в плацдарм для нанесения ракетных ударов по территории Украины, надежда в данном случае исключительно на белорусских партизан. Они могут поспособствовать разного рода «хлопкам», детонациям и разного рода задымлениям в районе дислокации оккупационных войск.

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