В Белгородской области снова загорелся склад с боеприпасами 15 23.08.2022, 19:26

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иллюстрационное фото

Белгородский губернатор объяснил пожар на военной базе жаркой погодой.

В Белгородской области России горят боеприпасы, эвакуируют население. Местные власти утверждают, что якобы ничего такого, просто под ярким солнцем «сработал эффект линзы».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграме написал:

«В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы».

Пострадавших, по словам Гладкова нет, часть жителей села эвакуировалась самостоятельно, а часть вывезли в санаторий.

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