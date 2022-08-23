В Белгородской области снова загорелся склад с боеприпасами

В Белгородской области снова загорелся склад с боеприпасами15
- 23.08.2022, 19:26
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Белгородский губернатор объяснил пожар на военной базе жаркой погодой.
В Белгородской области России горят боеприпасы, эвакуируют население. Местные власти утверждают, что якобы ничего такого, просто под ярким солнцем «сработал эффект линзы».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграме написал:
«В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы».
Пострадавших, по словам Гладкова нет, часть жителей села эвакуировалась самостоятельно, а часть вывезли в санаторий.