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Сожженные вагоны и автомобили: жуткие кадры с места удара РФ по поезду в Чаплино

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  • 25.08.2022, 7:50
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Сожженные вагоны и автомобили: жуткие кадры с места удара РФ по поезду в Чаплино

Количество жертв в Днепропетровской области выросло.

Российские оккупанты 24 августа ракетами обстреляли станцию Чаплино в Днепропетровской области Украины.

Президент Владимир Зеленский во время заседания ООН сообщил, что россияне убили по меньшей мере 15 человек, еще 50 получили травмы.

Телеграм-канал «Оперативный ВСУ» опубликовал первые кадры с места трагедии.

На фото видно много сожженных пассажирских вагонов и гражданский автомобиль. Судя по фото, никакой военной техники на станции на момент трагедии не было. Россияне прямо на День Независимости убили по меньшей мере 15 украинцев.

Известно, что горят еще 4 вагона.

Позже стало известно, что число погибших в результате ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино возросло до 22. Среди жертв — 11-летний мальчик.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении 24 августа.

«Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на эту минуту – 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине. Погиб подросток, ему было 11 лет. Российская ракета разрушила его дом», – сообщил глава государства.

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