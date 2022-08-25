О положении на фронте Николай Митрохин

25.08.2022, 12:51

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У ВСУ появилась возможность напрямую заняться российской группировкой в Крыму.

Главное что произошло за последний месяц , то что для Украины ситуация складывается просто прекрасно, хотя еще в начале июля все было не так.

Все надежды и прогнозы на наступления сторон в середине-второй половине августа пошли прахом. Фронт встал месяц назад и продвижение его – только позиционное. Западнее Донецка и восточнее основной линии обороны Украины на Донбассе (Северск-Соледар-Бахмут) – российские войска за месяц с лишним смогли после тяжелых боев взять под контроль с десяток населенных пунктов, полуокружить некоторые украинские позиции (прежде всего в Северске, Бахмуте и Авдеевке), но никаких решительных прорывов или тем более взлома украинской линии обороны – не получилось.

ВСУ в свою очередь подвинули российские войска в северо-западнее Славянска, ликвидировав (целиком или частично) потенциально опасный выступ.

Для ВСУ самым существенным стало то, что несмотря на удачно проведенный призыв, ей так и не удалось преодолеть проблемы в поставке бронетехники и снарядов для орудий советского производства. А значит, вместо предполагаемого наступления на обессиленные российские войска на юге и севере страны, пришлось заниматься иной войной, о чем мы поговорим ниже.

Для ВС РФ главным фактором стал недостаток военнослужащих (о чем буквально кричат различные источники с российской стороны, в первую очередь войсковые), смена тактики ВСУ, а также идиотизм командования и возможные конфликты в нем.

К июню ВС РФ научилась собирать силы в кулак на конкретном небольшом направлении атаки. Активными обстрелами они проламывали украинскую оборону и могли взять под контроль конкретный небольшой город или тактически важный район.

Если бы эта линию они продолжили в июле, то украинская линия обороны вряд ли бы устояла по донецкому фронту. Однако, в этот момент кому то в Москве пришла в голову гениальная мысль.

А что мелочиться. Вот ВСУ собирается отбить Херсон. Мы им не только можем нанести потери и сохранить город за собой, но и вдарить по ослабленным частям с севера и взять Николаев «открыв себе путь на Одессу» (на деле не так, там между городами много естественных препятствий приходных для выстраивания нескольких линий серьезной обороны).

В результате на Донбассе оставили прежде всего «ЧВК «Вагнер» и части «ДНР» и «ЛНР», а все боеспособные резервы (прежде всего десантные части) перебросили на север Херсонской области.

Где те и попали в приготовленную ли, или удачно случившуюся ловушку. США поставили «Хаймерсы». И те показали удивительную кажется для всех эффективность – позволив за полторы недели спалить все значимые склады вооружений ВС РФ и «народных корпусов» в зоне 100 км. от линии фронта. Причем одна из первых, если не первая цель – была в Новой Каховке, где видимо располагается штаб группировки. Там было полностью уничтожено командование российской дивизии. Затем последовали удары по мостам, которые заперли всю переброшенную технику на правом берегу.

Таким образом с помощью точной разведки, беспилотников и «Хаймерсов» ВСУ сумели за считанные дни переломить ситуацию на фронте. У российской армии не оказалось ума вовремя вывести группировку из Херсонской области, даже когда расклады стали ясны, а перспектива уходить вплавь через Днепр нарисовалась со всей очевидностью.

В то же время российские войска (ЧВК и «народные корпуса») явно забуксовали в украинских укреплениях, но помощи так и не дождались. Российское командование сумело, правда, наладить логистику их снабжения после уничтожения складов – и благодаря этому были взят поселок Пески на окраине Донецка и удалось продвинуться южнее Авдеевки. Но активно чтобы двигаться вперед за огневым валом нужно много мотивированной и опытной пехоты. А ее нет. Российские контрактники всеми силами пытаются уволиться. Мобилизованные из «ДНР» и «ЛНР» те еще войны. А «вагнеровцев» не хватает. Тем более после серьезных потерь после уничтожения их базы в Попасной очередным «Хаймерсом».

Так что у ВСУ появилась возможность напрямую заняться российской группировкой в Крыму, которая долго рассматривала себя как безопасный тыл. Однако после уничтожения российского военного аэродрома в Саках и удачных атак на склады вооружений украинскими беспилотниками – это уже не так.

Правда все это может привести к решению Путина начать мобилизацию в РФ. Хотя бы чтобы спасти херсонскую группировку и позиции на правом берегу от унизительного разгрома этой осенью. А также чтобы обезопасить Крым и Белгородскую область от атак ВСУ. Это позволит пополнить боевые подразделения. Правда, у меня есть серьезные подозрения, что развернуть новые и резко активизировать старые у армии РФ не получится по той простой причине, что резервы бронетехники и части артиллерийских систем, не говоря уже об авиации на исходе.

ВСУ уничтожили примерно треть из имевшихся на вооружении. Возможно еще треть воюет. А оставшееся вероятно пытаются починить и возродить к жизни. Однако производство новых вооружений и починка старых должны испытывать серьезные проблемы из-за санкций.

Косвенно это подтверждает решение использовать белорусские запасы техники для пополнения российских арсеналов.

Если оно так, то о создании новых или резком усилении имеющихся подразделений армии ВС речи не идет. В любом случае даже при массовом призыве мобилизованные бойцы доедут до линии фронта месяца три спустя.

Так что ВСУ сейчас находится в целом, в лучшей позиции как минимум с апреля этого года. И с хорошими перспективами на будущее.

Николай Митрохин, «Фейсбук»

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