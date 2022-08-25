Самый древний в мире бобер-амфибия оказался «американцем» 25.08.2022, 13:03

Также у ученых появилась новая гипотеза об эволюции этих животных.

Анализ окаменелости лодыжки бобра, найденной в Монтане, США, показал, что эволюция речных бобров произошла, по крайней мере, на 7 млн лет раньше, чем считалось ранее. Кроме того, она произошла в Северной Америке, а не Евразии. Кроме того, экспертная оценка показала, что окаменелость принадлежит новому виду — Microtheriomys articulaquaticus. Оказалось, это старейший известный бобер амфибия в мире и старейший земноводный грызун в Северной Америке, пишет «Хайтек».

Автор исследования — Джонатан Каледе, биолог-эволюционист из Университета штата Огайо. Он провел 15 измерений окаменелости лодыжки и сравнил их с измерениями (всего более 5100) подобных костей 343 экземпляров современных видов грызунов, которые роют норы, прыгают и плавают так же, как и древние родственники бобра.

Проведя вычислительный анализ данных, ученый разработал новую гипотезу эволюции бобров-амфибий. Биолог предположил, что начали плавать в результате экзаптации — адаптации существующей анатомии к внешним условиям, что, в данном случае, привело к новому образу жизни. Окаменелости рыб и лягушек, а также природа пород, в которых обнаружили Microtheriomys articulaquaticus, позволяют предположить, вид обитал в водной среде и подтверждают гипотезу.

Кроме того, оценка показала, что возраст костей из Монтаны составляет примерно 30 млн лет. До этого самым старым бобром-амфибией считался вид, который жил на территории современной Франции 23 млн лет назад.

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