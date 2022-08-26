В Киевской области обнаружили схрон российского оружия

В Киевской области обнаружили схрон российского оружия3
- 26.08.2022, 21:36
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В тайнике были снаряды для РЗСО и гранатометы.
На деокупированной территории Макаровской общины в Киевской области правоохранителям удалось отыскать схрон российского оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макаровский поселковый совет.
По информации чиновников, территорию Макаровской общины патрулировали ВСУ и полиция. В одном из домов им удалось обнаружить тайник с оружием и боеприпасами:
- гранаты «Ф-1»;
- РГД-5;
- гранатомет;
- ПЗРК «Перун».
Также военным удалось обнаружить 3 артиллерийских снаряда и 5 ракет для реактивной системы залпового огня «Град» в лесополосе. Найденное было передано спасателям для дальнейшего обезвреживания.