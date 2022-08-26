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В Киевской области обнаружили схрон российского оружия

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  • 26.08.2022, 21:36
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В Киевской области обнаружили схрон российского оружия

В тайнике были снаряды для РЗСО и гранатометы.

На деокупированной территории Макаровской общины в Киевской области правоохранителям удалось отыскать схрон российского оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макаровский поселковый совет.

По информации чиновников, территорию Макаровской общины патрулировали ВСУ и полиция. В одном из домов им удалось обнаружить тайник с оружием и боеприпасами:

- гранаты «Ф-1»;

- РГД-5;

- гранатомет;

- ПЗРК «Перун».

Также военным удалось обнаружить 3 артиллерийских снаряда и 5 ракет для реактивной системы залпового огня «Град» в лесополосе. Найденное было передано спасателям для дальнейшего обезвреживания.

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