Алексей Гончаренко: Негодяй Лукашенко заслуживает только одного 27.08.2022, 8:03

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Проигрыш Путина в Украине станет концом лукашенковского режима.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, на которого в Беларуси завели уголовное дело «за угрозы в адрес Лукашенко,» рассказал сайту Charter97.org, как украинцы отнеслись к так называемому поздравлению с Днем независимости от белорусского диктатора и настоящем отношении белорусского народа к Украине:

— Украинцы возмущены так называемым поздравлением от Лукашенко. Более циничный поступок сложно себе представить, хоть все и так знали, что он негодяй. Лукашенко заслуживает только одного — суда и смертной казни, которая до сих пор существует в Беларуси, за всю ту кровь украинцев и белорусов, которую он пролил. А за этот его цинизм — отдельно.

— В Беларуси на вас возбудили уголовное дело за «угрозы Лукашенко». Как вы это прокомментируете?

— Значит они меня боятся. Для меня это честь — получить уголовное дело от такого преступного режима, как режим Лукашенко. Правда есть пара абсурдных моментов: одно уголовное дело возбуждено за оскорбление президента. Но какой он президент? Он не президент, он узурпатор. И второе дело — за дискредитацию Беларуси. Но никто так не дискредитировал Беларусь, как сам Лукашенко. Поэтому это абсурдно и смешно, но почетно.

— Почему в Украине до сих пор есть эксперты, которые говорят о том, что, к примеру, поздравление Лукашенко — это «попытка подать какие-то сигналы Украине»?

— Это такая его манера — петлять. Как минимум это показывает, что Лукашенко понимает, что Украина не проиграет эту войну. Это можно точно констатировать. Поэтому Лукашенко пытается играть в какие-то игры, но нам его игры не интересны.

Очевидно, что никаким субъектом политики он не является. Если кто-то его таковым считает, то это ошибка. К сожалению, в Украине было много ошибочных суждений о Лукашенко. Я два года назад говорил, что нам следует ожидать от него самого плохого: атаки, предательства. Надо было разрывать отношения после того, как диктатор незаконно захватил власть. Но, к сожалению, далеко не все это услышали.

— Почему дипломатические отношения между Украиной и режимом Лукашенко не разорваны до сих?

— Сам не могу этого понять. Я считаю, что отношения с его режимом должны быть разорваны полностью. Почему этого до сих пор не произошло, честно говоря, у меня ответа нет.

— В материале издания The Washington Post упоминается разговор министра обороны Украины Алексея Резиново с белорусским коллегой Виктором Хрениным, в котором белорусский генерал «дрожащим голосом» передал послание Шойгу. Зачем Кремлю понадобилась передавать такие требования именно через лукашенковского министра?

— Они не вступали в контакт напрямую, это было якобы выше их достоинства. Поэтому отправили «шестерку», которой они считают Хренина, чтобы передать послание. Это очередное унижение для белорусского режима.

— На стороне Украины сейчас воюет полк Калиновского. Насколько сегодня это узнаваемый бренд среди украинцев?

— Мы благодарны всем добровольцам, которые воюют за Украину. Белорусы не только в составе полка Калиновского воюют за Украину. Именно эти добровольцы проявляют настоящее отношение белорусского народа к Украине, а не урод Лукашенко, который предал свою страну и сдал ее Путину.

— Насколько реалистичен сценарий освободительного похода полка Калиновского в Беларусь?

— Этот вопрос лучше адресовать им, а не мне. Но у нас сейчас идет война не только за независимость Украины. Проигрыш Путина в Украине станет концом лукашенковского режима, который уже полностью превратился в придаток к Путину.

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