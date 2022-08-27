Путин смирился и не пикнул 3 27.08.2022, 9:38

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Россия окончательно потеряла влияние в Нагорном Карабахе.

Россия передала Азербайджану контроль над единственной дорогой, соединяющей Армению и Нагорный Карабах – Лачинский коридор. Путин, а с ним и Армения теряют свое влияние на регион.

Об этом «24 каналу» рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, такое развитие событий было понятно еще в начале августа – накануне встречи президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи.

Уже тогда первые азербайджанские подразделения вошли в Лачинский коридор, находившийся под контролем так называемых российских миротворцев, и, не обращая на них внимания, заняли командные высоты.

«Эрдоган уже за 2 дня до встречи с Путиным поставил свои условия — какую цену он спросит за посреднические услуги, попытку убедить Зеленского подписать капитуляционное соглашение о прекращении огня, которое зафиксирует захваченные Путиным территории», — пояснил публицист.

Да, российский президент ожидал от Эрдогана, что тот добьется того, что не удалось Драге, Макрону и Шольцу, когда они приезжали в Киев. Впрочем, он отдавал себе отчет, что ничего не получится и в этот раз, но все же заплатил огромную геополитическую цену. Это показывает то отчаянное положение, в котором находится Путин.

Следовательно, глава страны-агрессора санкционировал свободу рук Турции не только в Нагорном Карабахе, но и в двух других регионах – в Сирии, куда 16 августа турки ввели свои войска, а также в Ливии, откуда Путин вывел подразделение Пригожина.

«Это показывает тот масштаб западни, в которую Эрдоган последовательно загнал путина. Он блестяще переиграл своего младшего российского партнера», – считает Пионтковский.

Сейчас Путин фактически не оказывает никакого влияния на Южном Кавказе, Эрдоган его оттуда вытесняет. И предпосылки для этого сложились уже давно. Например, в Шушинской декларации Турции и Азербайджана формально было подписано объединение азербайджанской и турецкой армий в одну армию, армию НАТО.

«Путин, объясняющий свою дикую варварскую агрессию в Украине тем, что борется с расширением НАТО, смирился и не пикнул из-за того факта, что фактически НАТО в лице турецкой и азербайджанской армий завладело Южным Кавказом», — заметил публицист.

Еще один вопрос – как к договоренностям России и Турции отнесется Армения, которую фактически бросил Путин. Как пояснил Пионтковский, там очень сложная внутриполитическая ситуация.

«Абсолютные агенты Кремля Саркисян и Качарян 15 лет руководили Арменией и полностью, как экономически, так и геополитически, продали ее Москве. Следовательно, многие в Армении ожидали, что приход к власти Пашиняна будет означать, что стране удастся вырваться из российской удавки. Москва не скрывала, что все время стравливала Азербайджан и Армению, чтобы выступать в роли посредника. большим посредником и миротворцем. Но здесь вмешалась Турция, и Путин просто испугался и убежал», — объяснил публицист.

По его словам, в Армении это отлично понимают, но правительство Пашиняна почему-то продолжает ползать перед Москвой. Впрочем, против этой линии выступают проармянские, прозападные силы, группируемые вокруг партии «Полюс».

«Ее влияние (партии «Полюс» – ред.) растет, поэтому я не думаю, что армянский народ еще раз примет абсолютную измену Москвой армянских национальных интересов», – подытожил Пионтковский.

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