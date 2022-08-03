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Сколько пачек порошка можно было купить на зарплату в Беларуси в прошлом году и сейчас

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  • 3.08.2022, 11:59
Сколько пачек порошка можно было купить на зарплату в Беларуси в прошлом году и сейчас

Разница колоссальная.

Журналисты «Нашай Нівы» сравнили цены на бытовую химию и средства гигиены за ноябрь прошлого года и нынешние.

Дезодорант-антиперспирант Old Spice в ноябре 2021-го стоил 7,29 рубля. Сейчас цена увеличилась на 67% — до 12,15 рубля.

Также подорожал, например, антиперспирант Dove «Ритуал красоты». Был 4,79 рубля, стал 10,99.

Зубная паста еще в ноябре стоила 3,79 рубля. Купить ее сейчас можно за 5,75 рубля.

Цена на шампунь — бальзам Head&Shoulders была 7,65 рубля, а сейчас — 14,39.

Изменилась цена и на стиральный порошок. В ноябре 2021-го купить Ariel «Вербена» (4,5 кг) можно было за 25 рублей, сейчас — за 51. Капсулы для стирки (30 штук) прибавили в цене 30 рублей — с 28,59 до 59,69.

И даже белорусский порошок «Мара» для детской одежды стал дороже — 2,65 рубля (за 400 г) вместо 1,79.

Мыло Safeguard стоило раньше 1,59 рубля, а сейчас 2,69.

Посмотрим, как эти цены соотносятся с зарплатами. Средняя зарплата белоруса «чистыми» в ноябре, по данным Белстата, составляла 1 269 рублей. В июне 2022-го (более свежей статистики пока нет) — 1 398 рублей.

В ноябре на такую зарплату можно было купить 166 шампуней или 44 пачки капсул для стирки из нашей подборки. Теперь же — 97 шампуней или 23 упаковки стиральных капсул.

В других магазинах цены могут отличаться. Например, на сервисе самовывоза «Евроопта» упомянутые выше позиции можно найти дешевле.

Почему так выросли цены на бытовую химию? С таким вопросом мы обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

«Цены на шампунь, например, не сдерживаются в Беларуси, — ответили на горячей линии Министерства. — Производители отмечают, что подорожало сырье, материалы.

Регулирование цен в Беларуси есть только на товары первой необходимости. Например, на зубную пасту».

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