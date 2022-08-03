У восьми заклеймивших Европу российских губернаторов обнаружили недвижимость на Западе 6 3.08.2022, 22:26

4,348

Далеко не все зарубежное имущество родных и близких губернаторов подпало под санкции.

У российских губернаторов, поддерживающих войну и клеймящих страны Запада, нашли зарубежную недвижимость. Члены семей чиновников владеют домами, занимаются бизнесом, учатся, живут и работают в «недружественных странах», выяснило издание «Важные истории».

26 июля российские губернаторы впервые попали в санкционные списки: Великобритания ввела санкции в отношении 29 глав регионов. Им запретят въезд и арестуют активы. Некоторые из них на публику обрадовались санкциям, но далеко не все зарубежное имущество родных и близких губернаторов подпало под санкции.

Так, глава Мурманской области Андрей Чибис — один из немногих российских губернаторов, который официально напрямую владеет зарубежной недвижимостью. Ему и его супруге с 2012 года принадлежит таунхаус площадью 176 квадратных метров на побережье Коста-Дорады в Каталонии. Что касается отношения чиновника к войне, то нацизм — ключевой нарратив в военной риторике губернатора, почти во всех своих публичных выступлениях по поводу Украины он использует это слово, указывают «Важные истории».

Другой глава, напрямую владеющий иностранной недвижимостью, — челябинский губернатор Алексей Текслер, попавший под британские санкции вместе с супругой. Он давно имеет 114-метровую квартиру на Кипре.

Красноярский глава Александр Усс в начале войны был осторожен в высказываниях, но все равно попал под санкции. Старшая дочь губернатора Мария Усс давно живет и владеет квартирой в Германии. А у сына Артема Усса есть компания в Гамбурге. Младшая дочь губернатора, Александра Усс, владеет недвижимостью в Лондоне за 926 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, у нее есть бизнес на Кипре и активы в Италии, в том числе гостиница на Сардинии.

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области, поддержал развязывание войны с Украиной, чтобы «спасти мир от нацизма». Чиновник официально не женат, но живет гражданским браком с Еленой Герц, что позволяет Паслеру не декларировать ее доходы и имущество. Между тем Герц, по данным «Важных историй», принадлежат 106-метровые апартаменты в болгарском городе Лозенец на берегу Черного моря.

Еще один губернатор, выступавший за войну, — Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан. Он предлагал объединиться вокруг президента и «встать за него горой». При этом дочери Хабирова тесно связаны с «недружественными» России странами Запада: Австрией и Великобританией. Старшая дочь Светлана вышла замуж за австрийца и взяла его фамилию. Вторая дочь губернатора Рита Хабирова с 2015-го живет в Великобритании, которая ввела санкции в отношении ее отца.

Активнее многих других глав регионов поддерживает войну в Украине глава Татарстана Рустам Минниханов. Семья чиновника при этом тоже имеет активы за рубежом: его невестка — квартиру и бизнес в Швейцарии, а сестра его жены — недвижимость во Франции и на Мальте. Кроме того, с середины 2020-го по середину 2021 года бизнес-джеты, на которых Минниханов летает в командировки, 14 раз летали в Женеву и три раза в Цюрих.

У Александра Дрозденко, губернатора Ленинградской области, который теперь предпочитает подписываться как «Дроzденко», есть дочь, которая предпочла России Европу. Юлия Ришар давно живет во Франции. Ее новой семье принадлежит некоммерческая компания Richard Partnership, которая создана для владения недвижимостью: апартаментами и кафе в центре Ниццы.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов обрадовался санкциям Великобритании, а именно тому, что работа его команды по «восстановлению Донбасса» раздражает «партнеров». У его семьи тоже есть иностранная недвижимость. Она владеет квартирой на 146,2 кв. м в Германии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».