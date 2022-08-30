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В Беларуси продлили ограничения на пребывание в пограничной полосе Гомельской области

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  • 30.08.2022, 12:01
В Беларуси продлили ограничения на пребывание в пограничной полосе Гомельской области

Ограничения продлили до 1 декабря.

Действие введенных ранее ограничений на пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойниковского районов Гомельской области продлено до 1 декабря 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Также продлена приостановка выдачи пропусков в пограничную полосу на территории указанных районов Гомельщины.

Ограничения не распространяются на собственников земельных участков, пограничников и лиц, выполняющих служебные обязанности.

Напомним, рестрикции вводились для «обеспечения пограничной безопасности». Изначально они действовали с 1 июня до 31 августа.

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