В Брестской области арестовали директора частного мясокомбината

В Брестской области арестовали директора частного мясокомбината2
- 30.08.2022, 20:39
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Обвиняют в неуплате налогов.
Учредителя и директора одного из частных мясокомбинатов Брестской области заключили под стражу, сообщает прокуратура. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По данным прокуратуры, мясокомбинат с 1 января 2017 по 30 июня 2021 года отгружал мясную продукцию без документов двум российским предприятиям из города Тимошевск Краснодарского края.
— При этом мясокомбинат документально оформил реализацию мясной продукции по заниженной стоимости в адрес иных предприятий из Смоленска. Где, в свою очередь, без получения товара составили сопроводительные документы о якобы имевшей место отгрузке товара по рыночной стоимости в названные организации из Тимошевска, — сообщает прокуратура.
Таким образом, по данным силовиков, за четыре года таких отгрузок бюджет недополучил 1,84 млн рублей налогов.
С санкции прокуратуры директора мясокомбината взяли под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Название предприятия не указывается.