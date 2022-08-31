Какая будет погода в Минске и регионах 1 сентября 31.08.2022, 13:23

Первый день осени, по прогнозам синоптиков, принесет в Беларусь похолодание.

1 сентября погодные условия в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы, пишет pogoda.by.

Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди.

Днем будет дуть умеренный ветер, по северо-востоку страны — порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +4…+10°С, максимальная днем +13…+18°С, по югу республики до +20°С.

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