Новый скандал в армии РФ: десантники взбунтовались 6 4.08.2022, 7:54

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«Боевую элиту» России кинули на деньги и отправили умирать в Украину.

Российская 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ после начала полномасштабного вторжения в нашу страну понесла большие потери. «Знаменитые» ульяновские десантники оказались не такими уж и бессмертными, как их позиционировали в РФ. Более того, теперь «боевая элита» в панике стала разрывать контракты и отказываться воевать в Украине.

С чем связан этот «бунт» – читайте в материале «Обозревателя».

Сдают свои, а начальство угрожает тюрьмой

После массового отказа бурятов воевать в Украине в РФ разразился новый скандал – на этот раз с 31-й десантно-штурмовой бригадой Воздушно-десантных войск (в/ч 73612, место дислокации – Ульяновск). «Боевая элита» после больших потерь на Донбассе начала массово подавать рапорты на увольнение.

«Командование отказников уговаривает, запугивает, называет предателями Родины, говорит им: если напишут рапорт – это, естественно, уголовное дело. Но военные считают, что они – обычные наемные работники. Война не объявлена, идет «спецоперация». Почему они не могут уволиться? Жены ищут способы, как вывезти своих мужей», – поделился собеседник российского Telegram-канала «Можем объяснить».

По информации источников «МО», потери ульяновских десантников за последнее время уже составили около 150 человек, более 400 получили ранения. Большинство из них «пострадали» во время боев в Луганской области.

Более того, несмотря на то, что российское минобороны обещало контрактникам за «работу» на территории Украины от 220 тыс. рублей в месяц, в реальности все оказалось не так. Максимальные выплаты рядовому и сержантскому составу составляют 100-150 тыс. рублей. Это также вызвало волну возмущений среди оккупантов, которые рассчитывали поправить свое материальное положение.

Скандал сейчас пытаются замять на всех уровнях, однако получается плохо.

По данным источника OBOZREVATEL в военной разведке, российские десантники уже понимают, что их ждет в Украине. «Те, кому удалось все же выбраться живыми, делают все возможное, чтобы больше не попасть в нашу страну. Некоторые совершают «самострелы» – специально ранят себя, чтобы отправиться домой. Другие пытаются любым способом разорвать контракт, потому что жизнь дороже», – рассказал наш собеседник.

Однако российские десантники уже опасаются не только украинских воинов, но и своих командиров. Ранее Главное управление разведки МОУ выложило аудиоперехват интересного разговора оккупанта со своей девушкой.

Военный пожаловался на «слив информации», а девушка озвучила любопытный факт: полковник Матьковский из 31-й бригады сдал местоположение своих же бойцов иностранной разведке. По ее данным, которые впоследствии подтвердил девушке знакомый сотрудник ФСБ, из Украины (судя по всему, мертвыми) «привезли 76 человек», а у полковника на счетах обнаружили 17 млн.

Колоссальные потери ВДВ РФ в Украине

По указанию сверху 31-я десантно-штурмовая бригада довольно тщательно скрывала потери: ну как же, знаменитые ульяновские десантники – и так бесславно погибли. Тем не менее, спустя какое-то время данные стали понемногу просачиваться в сеть.

Например, 3 августа стало известно о гибели командира отделения группы специального назначения 31-й ОДШБр Александра Тихонова. OSINT-расследователь Иракли Комахидзе обратил внимание на фото из Ульяновской области, на котором был изображен баннер с «двухсотым» оккупантом.

По этому снимку и удалось идентифицировать десантника – оказалось, что он был ликвидирован в Украине еще 30 апреля 2022 года.

Командир отделения группы специального назначения 31-й ОДШБр Александр Тихонов ликвидирован в Украине.

А вот с погибшим в Украине племянником замминистра обороны РФ ситуация иная. Об этой «потере» трубили все российские СМИ, тем более что капитану Адаму Хамхоеву посмертно присвоили высшую награду страны-оккупанта – «героя России».

Тем временем потери «славной» бригады постоянно растут, а на кладбище в Ульяновске появляются ряды свежих могил.

А 16 июля был уволен с должности командующего ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков. Смена командующего во время войны – большая редкость, она фактически стала своеобразным признанием провального участия российских элитных подразделений в «спецоперации» на территории Украины.

На большие потери российских ВДВ (минимум 20% «груза 200» всех оккупантов) обратили внимание и в британской разведке. Там сообщили, что это обусловлено задействованием в неподходящих для их специализации операциях. Есть проблема у россиян и с обеспечением солдат современными средствами медпомощи.

Что и говорить, если поддерживающие оккупантов россияне в соцсетях собирали средства даже на турникеты и кровоостанавливающие средства для «боевой элиты».

Где «засветились» ульяновские десантники

31-я ОДШБр относится к Воздушно-десантным войскам. Это полностью самостоятельный род войск со своим спецназом, БПЛА, РЭБ, артиллерией и танковой поддержкой.

Десантно-штурмовой батальон этой бригады даже помпезно внесли в «книгу рекордов» вооруженных сил РФ «за первое в новейшей истории массовое беспарашютное десантирование». Это произошло во время стратегических командно-штабных учений «Центр-2019»: тогда за 14 минут с бортов вертолетов Ми-8 были высажены более 200 военнослужащих.

Ошибочно думать, будто ульяновские десантники появились в Украине только после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Еще в самом начале агрессии России их «засекли» во время оккупации АРК.

Именно российские десантники 31-й ОДШБр в форме украинского подразделения «Беркут» 26 февраля 2014 года захватили здание крымского парламента.

Также известно, что оккупанты воевали в Луганской и Донецкой областях, в частности, под Иловайском.

А уже в 2022 году военнослужащие 31-й бригады понесли большие потери в Донецкой, Луганской и Киевской областях.

Так, их десант в числе других подразделений высадился на аэродроме «Антонов» в Гостомеле и впоследствии был уничтожен украинскими защитниками. Каждый россиянин непременно ответит за военные преступления в Украине.

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