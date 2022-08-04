В центре Донецке взорвали зал, где прощались с ликвидированной террористкой «Корсой» 6 4.08.2022, 12:54

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Ольга «Корсу» Качура

В результате удара есть погибшие, мероприятие отменили.

В оккупированном Донецке был «прилет» по залу, в котором проводили в последний путь известную террористку «ДНР» и предательницу Украины Ольгу Качуру с позывным «Корса», сообщает «Главред».

Видео взрыва и его последствий появились в соцсетях. За кадром люди, снявшие видео, говорят, что «прилетело» в здание театра вблизи «Донбасс Паласа».

Отмечается, что в результате взрыва были погибшие.

Детали относительно потерь среди российских оккупантов от взрыва пока неизвестны.

При этом кадры «прилета» и взрыва даже успели попасть в кадр российских пропагандистских телеканалов, которые снимали свои сюжеты рядом.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили бывшую командиршу артиллеристов «ДНР» Ольгу Качуру. Террористку с кличкой «Корса» украинский суд в январе этого года заочно приговорил к 12 годам лишения свободы за обстрелы украинских военных из систем залпового огня БМ-21 «Град». Она была уничтожена на фронте.

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